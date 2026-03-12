Los Premios Oscar 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de entrega de la estatuilla dorada?

Los Ángeles, Estados Unidos.- A tan solo unos días de que sean los Premios Oscar 2026, aquí en TRIBUNA te decimos en dónde poder ver y a qué hora se realizará la ceremonia de entrega, en la que se verá que artistas van a recibir la tan codiciada estatuilla dorada de la etapa 2025 - 2026, entre los que se perfilan grandes celebridades, como la ya dos veces ganadora de este galardón, la actriz y productora estadounidense, Emma Stone.

En la que es la 98ª edición de los Premios Oscar será realizado el próximo domingo 15 de marzo del 2026 en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California, donde expertos en cine, decidirán cuales de las estrellas extranjeras y locales de Hollywood, siendo el reconocido comediante estadounidense, Conan O'Brien, quien va a ser el presentador de la gala de entregas.

¿Dónde y a qué hora ver la alfombra roja y la ceremonia de entrega?

En el estado de México la emisión de la alfombra roja, en la que se verán a los famosos pasarán para presumir sus vestuarios, va a comenzar a las 16:00 horas de la tarde, por lo que en el estado de Sonora será a las 15:00 horas, tras lo que a las 17:00 horas, o sea a las 16:00 horas en Sonora, se realizará la ceremonia principal para presentar los premios y sus ganadores, en la que Frankestein y Sinners son favoritos a irse por lo menos con un premios, que se estima tendrá una duración de entre tres y cuatro horas.

Estás son las nominadas a Mejor Película En Los Oscars 2026:



-> F1

-> One Battle After Another

-> El Agente Secreto

-> Hamnet

-> Sinners

-> Marty Supreme

-> Sentimental Value

-> Bugonia

-> Frankenstein

-> Sueño De Trenes



¿Quién gana El Oscar?uD83DuDC40#Oscars2026 pic.twitter.com/sDIDWA5DXx — Lugar CinemauD83CuDFAC (@LugarCinema) January 22, 2026

En cuanto a las páginas de streaming o canales que se espera que se vea dicha emisión, será a través de la transmisión en vivo del canal de paga, TNT, y en TV abierta será por el Canal Azteca 7, en el que Chingu Amiga, será una de las presentadoras de la emisión, mientras que en páginas straming será a través de HBO Max, además de en la cobertura digital en el canal oficial de la Academia en YouTube.

Como se sabe, hasta el momento han salido a la luz diversas teorías y también predicciones sobre que película, que actor, que actriz o que guion será el que se lleve una estatuilla dorada, como supuestamente el reconocido actor estadounidense, Michael B. Jordan, como Mejor Actor por su doble papel en el filme Sinners, donde interpreta a hermanos gemelos, superando a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

uD83DuDEA8 Wagner Moura será um dos apresentadores dos prêmios no Oscar 2026, diz Academia. pic.twitter.com/VWYp3tcFN7 — Séries em Cena (@seriesemcena) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui