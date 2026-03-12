Premios Oscar 2026: Ejecutivos refuerzan seguridad en el evento por temor a ataque con drones de Irán

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que en Hollywood sí hay mucha incertidumbre por la guerra en la que se ha involucrado Donald Trump en complicidad con Israel, en contra de Irán, pues los ejecutivos de los Premios Oscar 2026, acaban de afirmar que han tomado la decisión de reforzar la seguridad en el recinto en el que se realizará la entrega de galardones, ante el temor a ataque con drones por parte de los iraníes.

En la que es la 98ª edición de los Premios Oscar será realizado el próximo domingo 15 de marzo del 2026 en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California, por lo cual, sus directivos desean garantizar la seguridad de todos, debido a que el FBI, el pasado miércoles 11 de marzo, reveló que Irán podría atacar varias zonas de California, al ser de los estados más importante de los Estados Unidos.

Los productores ejecutivos del evento más esperado, Katy Mullan y Raj Kapoor, declararon que monitorean constantemente las tensiones globales y analizan cada posible amenaza para este evento para garantizar la seguridad de los famosos y los fans que lleguen a reunirse fuera del lugar para ver a sus artistas favoritos, como a Timothée Chalamet o Emma Stone, por lo que han decidido reforzar la seguridad.

Según lo revelado por Kapoor en una conferencia de prensa para hablar de la entrega de premios, que tendrá como presentador al reconocido comediante estadounidense, Conan O'Brien, esto no significa que crean que sí habrá un ataque, pero que prefieren tomar todas las precauciones posibles: "Todos los años monitoreamos lo que ocurre en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración. Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj".

uD83DuDD25uD83DuDE31 "Este gü3y está muy cab40N, que pinc45 descaro. Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país": Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por entrar a la Casa de los Famosos siendo diputado. @ChumelTorres en #LaRadioDeLaRepública pic.twitter.com/og9Ua50PKg — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 11, 2026

De la misma manera, destacó que incluso antes de este conflicto en Medio Oriente, ellos siempre han tenido como prioridad la seguridad de todos aquellos que participen en esta transmisión, que se sientan protegidos y disfruten del evento sin miedo por su vida o seguridad: "Pero queremos que todos los que asistan a este programa, que lo presencien, incluso los que sean fanáticos del programa cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Por lo tanto, es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje".

Finalmente, dejó en claro que ellos jamás van a tomarse a la ligera lo que es la seguridad de una persona, así sea los artistas o los seguidores, pues llevan cerca del corazón a todos y por eso no han escatimado en cualquier tipo de seguridad: "Es algo que no tomamos a la ligera y por lo que asumimos una gran responsabilidad. Lo valoramos mucho y lo llevamos muy cerca de nuestro corazón. Contamos con uno de los mejores equipos del sector en todos los aspectos, y eso se debe a nuestro equipo de seguridad".

The #Oscars will only feature two musical performances this year: one from “Sinners” and another from “K-Pop: Demon Hunters.”



“It was not just about shining a spotlight on a song,” says showrunner Raj Kapoor. “It was about shining a spotlight on two movies that had a lot of… pic.twitter.com/3iRHXNJCWG — Variety (@Variety) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui