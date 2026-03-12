"Qué pin... descaro": Susana Zabaleta destroza a Sergio Mayer por querer volver a la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y cantante, Susana Zabaleta, acaba de dar una entrevista en la que no tuvo reparo alguno al destrozar a Sergio Mayer, afirmando que ella se siente frustrada y molesta por la decisión del actor y político de volver a la Cámara de Diputados, y que además de todo, tenga el "pin... descaro" de haber dejado tirado el puesto y seguir "cobrando sin trabajar".

Después de ser eliminado de La Casa de los Famosos, Sergio ha sido severamente atacado por el público que exige que salga de la Cámara de Diputados, pues asegura que violó los principios éticos del partido político de Morena, y a los ciudadanos que le dieron su confianza, al pausar sus funciones en el Congreso para poder participar en el reality show de Telemundo, y una de sus detractoras es Zabaleta.

A través de una entrevista con Chumel Torres, Susana dejó en claro que ella considera que "es bien buena onda" el villano de novelas como La Madrastra, que son vecinos y se lo topa con frecuencia, en la que suele expresarle abiertamente sus inconformidades como lo hace en ese momento, pero que eso no hace que ahora, con todo el tema del reality no se sienta indignada de ver como cobra un sueldo sin hacer nada por el pueblo mexicano y deja tiradas sus obligaciones por un proyecto.

uD83DuDEA8 RESPETARÉ LO QUE DIGA MORENA, NO PELEARÉ: SERGIO MAYER.



En entrevista para @Milenio, Sergio Mayer anunció su regreso a la Cámara de Diputados tras ser eliminado de #LaCasaDeLosFamosos y afirma que respetará la decisión que tome Morena sobre su futuro dentro del partido, luego… pic.twitter.com/uXIgWuEoei — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 12, 2026

La soprano y actriz de novelas como Fuego en la Sangre, dejó en claro que ella siente que es un descaro lo que hizo Mayer, que considera frustrante e injusto su actitud de simplemente irse y no hacer nada, mientras que hay miles que no están en la politica, partiéndose "la mad..." para sacar adelante al país: "Este güey está muy cab.... ¡Qué pin... descaro de este hijo de su put... madre! Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país y que nosotros estemos partiéndonos la madre. Nos tienen hasta la madre".

Por su parte, el actor de La Fea Más Bella no ha dado una respuesta directa a la novia del comediante mexicano, Ricardo Pérez, pero sí ha dejado en claro que él va a regresar a su puesto a tomar sus labores seriamente como siempre, y que si Morena considera que lo mejor es que sea despedido, también lo aceptara y se va a retirar con honor: "Si ellos consideran que debo pasar un juicio de honor y justicia, así lo haré. No tengo ningún problema, yo hice las cosas con ética, con profesionalismo y con respeto hacia el público".

uD83DuDD25uD83DuDE31 "Este gü3y está muy cab40N, que pinc45 descaro. Es frustrante que la gente no trabaje para nuestro país": Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por entrar a la Casa de los Famosos siendo diputado. @ChumelTorres en #LaRadioDeLaRepública pic.twitter.com/og9Ua50PKg — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui