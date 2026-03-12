¿Quién gana la Villa 360 HOY en 'Exatlón México'? Anuncian sorpresa para este 12 de marzo de 2026

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy intensas y al parecer las polémicas se encenderán nuevamente en competencia, debido a que se dice que habrá una importante sorpresa que va a darle un giro inesperado, ya que es algo "nunca visto". Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 12 de marzo del 2026.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que en adelantos que han salido en redes sociales, se ha visto que habrá un fuerte accidente durante la competencia por la sorpresa nunca antes dada en las nueve temporadas que van al aire, además de que habrá muchas tensiones entre los varones, sobre todo entre Adrián Leo y Mono Osuna.

Con respecto al equipo que podría llevarse el premio especial que ha anunciado Antonio Rosique, se dice que va a ser nuevamente para el equipo de Mati Álvarez, pues señalan que podría haber un accidente que dejaría lesionado a Ernesto Cazares, que afectaría directamente a todos los azules, bajando el buen rendimiento que habían tenido en los últimos días.

Por primera vez en la historia, nuestros atletas se pondrán a prueba en #ExatlónMéxico. uD83DuDE31



¿Qué pasará este jueves? Nos vemos a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/M9qBBB9pLH — Exatlón México (@ExatlonMx) March 12, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, desgraciadamente la perderían el equipo de Evelyn Guijarro, pues señalan que este fin de semana será de "pesadilla azul", o sea, que los rojos estarían ganando todo, inclusive los Duelos por la Supervivencia, por lo que regresarían a las Barracas y el domingo perderían a un varón.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui