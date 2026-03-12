Sergio Mayer anuncia su regreso a la Cámara de Diputados y declara que aceptará su despido si lo piden

Ciudad de México.- El polémico diputado y exactor de melodramas mexicano, Sergio Mayer, ha decidido salir a hablar el escándalo sobre su puesto político, en el que primero que nada, anunció que sí regresa a la Cámara de Diputados, pero de la misma manera, mencionó que es un hombre de principios y ética, por lo que declaró que aceptará su despido si es que en Morena se lo piden por dañar su imagen.

Después de ser eliminado de La Casa de los Famosos, Sergio ha sido severamente atacado por el público que exige que salga de la Cámara de Diputados, la cual no ha dado informes sobre si permanecerá o no, y solo se ha dicho que Mayer está haciendo sus movimientos respectivos para regresar según lo estipulado por el Artículo 16 del reglamento interno de la Cámara Baja, en el que debe presentar un aviso formal por escrito dirigido a la Mesa Directiva para dejar sin efectos la licencia que le fue autorizada al inicio de la transmisión del reality de Telemundo, y luego ser aceptada, para retomar sus labores.

Ahora, después de tantos dimes y diretes, el actor de novelas como La Fea Más Bella, declaró que él ya estará de regreso en sus funciones el próximo lunes 16 de marzo, pero, aclaró que si le piden su renuncia o lo despiden, él respetuosamente aceptará la decisión y no va a pelear el puesto: "A partir del lunes estaré de regreso en la Cámara de Diputados, y darle continuidad a mi trabajo legislativo, porque sería ilegal si no me lo permitieran, sin embargo, te diré que si Morena considera que mi participación dentro del grupo parlamentario les daña su imagen no voy a pelear".

uD83DuDCCD ACEPTA SU DERROTA: Primeras declaraciones de SERGIO MAYER después de ser eliminado del reality



"Yo no me salí, fue el público que decidió que yo no siguiera"#lcdlf6 pic.twitter.com/AlZFXTIISf — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 10, 2026

De la misma manera, en su entrevista con Milenio, difundida por X, anteriormente conocido como Twitter, señaló que el cree que es "uno de los diputados con mayor ética, con mayor compromiso", agregando que él cuenta con una licenciatura en la administración de empresas, con maestría en administración, y en este momento está terminando su doctorado en al UNAP, dejando en claro que él se sigue preparando.

Finalmente, declaró que el porque no vaya a pelear su puesto, es porque considera que no tiene sentido irse a otras instancias cuando la Comisión de Honor y de Justicia consideren que su regreso dañe la imagen y se obstaculice lo que se quiere lograr: "Hay gente que la gente desconoce y sigue haciendo acusaciones sin elementos, pero he sido disciplinado con mi grupo parlamentario, he votado todas las iniciativas, he sido disciplinado como integrante y militante, y seré respetuoso de lo que diga la Comisión de Honor y Justicia".

uD83DuDEA8 RESPETARÉ LO QUE DIGA MORENA, NO PELEARÉ: SERGIO MAYER.



En entrevista para @Milenio, Sergio Mayer anunció su regreso a la Cámara de Diputados tras ser eliminado de #LaCasaDeLosFamosos y afirma que respetará la decisión que tome Morena sobre su futuro dentro del partido, luego… pic.twitter.com/uXIgWuEoei — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui