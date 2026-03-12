¿Suerte en el dinero? Horóscopo Chino para este jueves 12 de marzo del 2026, día del Gallo de Madera Yin

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este jueves 12 de marzo del 2026, en el que es el día del Gallo De Madera Yin, ¿acaso vendrá el amor a tu vida o habrá suerte en el dinero?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es una jornada adecuada para tomar decisiones financieras con calma, debido a que la energía del día favorece organización y claridad en asuntos prácticos, por lo que es importante que planifiques cuidadosamente tus proyectos futuros.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un buen momento para ordenar proyectos laborales, pues la Madera Yin impulsa constancia para avanzar paso a paso en objetivos importantes, por lo que conviene mantener apertura frente a nuevas ideas.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La prudencia permitirá avanzar con equilibrio, debido a que la energía del día invita a moderar el impulso habitual y actuar con mayor planificación, por lo que es importante que actúes con paciencia.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es mejor actuar con calma y discreción, debido a que la incompatibilidad con la energía del día puede generar cierta sensibilidad frente a críticas o exigencias externas.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es una jornada adecuada para ordenar ideas y definir prioridades, por lo que es importante que mantengas la calma mientras que planificas a largo plazo y reflexiones con claridad.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un momento adecuado para analizar situaciones complejas o planificar movimientos futuros, debido a que conviene que pienses bien cada una de tus decisiones.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

La energía del día invita a equilibrar entusiasmo con organización, por lo que es importante que ayudes con la disciplina, que ayudará a lograr mejores resultados, por lo que conviene que te muevas a prisa.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es un buen momento para organizar metas personales, debido a que la energía de la Madera Yin impulsa ideas que pueden desarrollarse con paciencia y de manera constante para que avances.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La Madera Yin favorece planificación inteligente antes de actuar, por lo que es un buen momento para estudiar o perfeccionar habilidades y evitar decisiones apresuradas.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es un momento favorable para ordenar asuntos laborales, pero para eso debes de evitar el perfeccionismo, cuida los detalles pero será más importante la constancia y la precisión.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Es una jornada adecuada para colaborar con otras personas, por lo que es importante que no te preocupes de no ser necesario, ya que la energía del día impulsa responsabilidad y enfoque en objetivos concretos.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía del día invita a ordenar ideas y establecer prioridades claras, por lo que es un buen momento para revisar proyectos pendientes, y que evites tener distracciones o promesas difíciles de cumplir.

Fuente: Tribuna del Yaqui