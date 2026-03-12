Tensión en los rojos: Mati Álvarez estalla en contra de su equipo en 'Exatlón México' y se desata pelea

Ciudad de México.- Una vez más se están elevando las tensiones dentro del equipo rojo, pues en la más reciente emisión del Exatlón México, pese a sus triunfos en la pista de competencia, la reconocida atleta mexicana, Mati Álvarez, no ha podido más con los comentarios y situaciones, por lo que estalló en contra de su equipo, afirmando que estaban dejando ir puntos, tras lo cual entre algunos de sus compañeros se desató una pelea.

Como se recordará, el pasado viernes 6 de marzo de este 2026, Jazmín Hernández, habló mal de la multicampeona del reality show deportivo de TV Azteca, afirmando que estaba tomando malas actitudes y que era su amiga y la quería, pero no le parecía ciertas cosas que estaba diciendo en el proyecto, algo que poco después se enteró Mati y que no le cayó nada bien, molestándose con sus colegas de equipo.

Estas tensiones se han ido acumulando y haciendo más evidentes conforme pasa la semana, debido a que los azules han tenido una excelente racha en la que han ganado los premios más importantes, como la Villa 360, la Medalla Transferible Femenil, hasta el pasado miércoles 11 de marzo, en el que finalmente los rojos lograron llevarse los dos premios que se pusieron en competencia, dándoles un respiro.

Pero, antes de llevarse la Batalla Colosal y lo que es la Medalla Transferible Varonil, se enfrentaron a causa de todas las derrotas pasadas, en la que Mati se quejó que ellos solamente El Mono Osuna y Humberto Noriega, se pasan queriendo dejar pasar puntos y se quejan de lesiones o de que los demás no hacen algo que ellos quieres, pero a ella le exigen, afirmando que lo mejor que podrían hacer es solo pasar y dar su punto y si no lo dan seguir intentando.

