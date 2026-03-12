Vanessa Arias hace señal de auxilio en 'La Casa de los Famosos' y Sergio Mayer la destroza: "Una estu..."

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y presentadora, Vanessa Arias, está dando de que hablar en sus redes sociales, debido a que durante su momento de nominar en La Casa de los Famosos, denunció que está siendo víctima de sus compañeros, por lo que hizo señal de auxilio por violencia de género, lo cual ocasionó que el diputado y actor, Sergio Mayer, bastante molesto no dudo en destrozarla diciendo fue una "estupidez" hacerlo.

El pasado miércoles 11 de marzo del año en curso, se realizó la tercera gala de nominación dentro del reality show de Telemundo, en el cual 'La Jefa' hizo un llamado a todos los que iban entrando al confesionario para que se bajara el nivel de agresividad, que cesaran los gritos e insultos, y mientras que Oriana Marzoli culpó directamente a la producción de propiciar los ataques, Vanessa decidió denunciar que enfrenta "violencia psicológica" en la emisión.

Después de alzar la voz con esto, la actriz de Televisa hizo la misma señal que hace un año la reconocida cantante de rancheras mexicana, Alicia Villarreal, la cual consiste en alzar una mano después alzar cuatro dedos y cruzar el pulgar en la palma de la mano y bajar esos cuatro dedos y volver a subirlos, que es la que advierte a quién lo ve, que se está siendo víctima de violencia de género, a lo cual no le dieron importancia en Telemundo, a excepción de Mayer.

Una vez que se acabó la gala y que el villano de La Madrastra iba rumbo a su hogar, realizó una transmisión en vivo de TikTok, en la que declaró que considera que lo que hizo Vanessa no es más que una "gran irresponsabilidad y una tremenda estupidez", afirmando que no es algo correcto el haber hecho eso, debido a que eso implica que "es una mujer maltratada", y él considera que hay miles de mujeres que sí sufren violencia en su casa, en el transporte púbico y en verdad viven peligro a diario, mientras que ella "está en una situación de privilegio".

Ante esto, el diputado de Morena, asegura que si es verdad que la integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy sufre violencia, no es dentro de la emisión, por lo que el hacer eso le pareció una "falta de respeto" y una "agresión" tanto al público como a las mujeres que él dice sí son violentadas: "Ella entró a un reality, yo no sé qué esperaba, y casualmente cuando el cuarto Tierra grita y agrede eso no le genera problema, solamente cuando Josh grita. Eso que hizo me parece que fue de lo más bajo: el hacer esa señal en un programa de televisión".

Si Vanessa tiene familia, amigos, fandom o mánager y está haciendo esta señal, en este momento deben estar hablando a la producción para sacarla del programa, porque eso implica que está en peligro. Esta señal quiere decir que una mujer está en peligro, y si ella hizo esa señal deberían de ir por ella para sacarla porque no debería de estar allá adentro si está corriendo peligro", concluyó.

El tema de Vanessa Arias y la señal de auxilio que hizo ayer durante la nominación está provocando movimiento hoy en la producción.



Vanessa Arias podría salir de la competencia al pronunciarse por sentirse EN PELIGRO.

Todo se decide en las próximas horas. #LCDLF6 pic.twitter.com/LgsI5Sa5oq — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui