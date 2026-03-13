Colate rompe el silencio sobre su feroz batalla legal en contra de Paulina Rubio y hace fuerte confesión

Buenos Aires, Argentina.- El famoso empresario español, Nicolás Vallejo-Nágera, mayormente conocido como Colate, recientemente brindó una entrevista en la que acaba de romper el silencio con respecto a lo que es su tan feroz batalla legal en contra de su expareja, la famosa cantante, Paulina Rubio, en la que aprovechó para hacer una fuerte confesión sobre los cambios de último momento en su demanda.

Como se sabe, desde hace 13 años que la denominada 'Chica Dorada' está en medio de una batalla legal contra su expareja para tratar temas de la custodia y la manutención del aún menor de edad, Andrea Vallejo-Nágera Rubio, el cual incluso ya ha tenido que declarar ante un juez con quién prefiere vivir. Pese a sus más de una década en pleitos, la cantante y su ex no habían aclarado los por menores de esta situación hasta este momento.

Fue a través de una entrevista para el programa Despierta América, Colate ha decidido dejar en claro que deben dejar de decir que su batalla es por una custodia, ya que él no desea esto, solo quería que el pequeño pudiera viajar libre y constantemente a España para estar con él por temporadas: "El niño ya es más grande. ¿Sabes? Es una cosa que siempre, siempre digo: yo nunca he luchado por la custodia de mi hijo, nunca. No hay un solo documento de los ciento y pico mil documentos que hay en el caso, no hay uno solo que diga que yo pido la custodia".

De la misma manera, destacó que él ahora, pese a que no se encuentra peleando la custodia, ha hecho un cambio de régimen en este para nuevos acuerdos con respecto a este tema en contra de la intérprete de Rosas Ni Juguetes, en el que espera que se convierta en el fin de esta batalla: "Y entonces veía: 'Pelea por la custodia', siempre lo he oído, siempre lo aclaro, yo nunca he pedido la custodia. En todas las peleas que hemos tenido siempre ha sido para que pueda ir a España. Y ahora para un cambio, a veces para un cambio de régimen, pero nunca por la custodia".

De la misma manera, declaró que el cambio de régimen es para que su hijo pueda vivir en España, ahora sí, pero que respetará los acuerdos que ya existen, reiterando que no quiere la custodia, sino lo mejor para el menos y darle lo que desea, afirmando que desde hace años pide vivir con él: "Sí, lo lleva expresando mucho tiempo, pero bueno, siempre seguíamos aquí, pero desde hace algunos años lo que estamos pidiendo es eso. Lo que está pidiendo, lo que estamos de alguna manera debatiendo en la corte es si el niño se puede ir a vivir a España o no".

Fuente: Tribuna del Yaqui