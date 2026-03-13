De Luis Iván Aguilar a Cruz Contreras: Conoce los mexicanos nominados en los Premios Oscar 2026

Ciudad de México.- A tan solo unos días de la ceremonia en los Premios Oscar 2026, en TRIBUNA DEL YAQUI , te presentamos quienes son los cuatro mexicanos nominados al tan codiciado galardón en Hollywood, y a que se dedican, como Luis Iván Aguilar, por K-Pop Demon Hunters, y Cruz Contreras, por el mismo filme de animación, que ha sido sumamente exitoso y es de los favoritos en arrasar con los reconocimientos.

El próximo domingo 15 de marzo del 2026, se realizará la entrega de la 98ª edición de los Premios Oscar, que serán realizados en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en el que finalmente van a conocerse los ganadores de la codiciada estatuilla dorada, entre los que se espera que al menos uno de los mexicanos en la lista oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, resulte ser reconocido.

Mitzy Agüero

La nacida en Tepic, Nayarit, estudio una licenciatura en Animación y Arte Digital en Tec de Monterrey, y actualmente vive en Vancouver, Canadá, forjando su carrera con éxito, lo que la llevó a formar parte de Avatar: Fire & Ash, siendo nominada al Oscar por su participación como lighting tecnhical director. Además de este filme, también ha estado en el equipo creativo para el live action de Lilo y Stitch, Código: Traje Rojo y Rascacielos.

Ivel Hernández

Al igual que Mitzy, también es egresada del Tec de Monterrey, pero campus Ciudad de México, en licenciada en Animación y Arte Digital, y también ha sido nominada en Avatar: Fire & Ash, pero en el departamento de efectos visuales, en donde se especializó en los últimos años, así como Simulaciones y Dinámicas con Houdini. Otras películas importantes en las que ha estado son Dune, El Planeta de los Simios: Nuevo Reino y La Liga de la Justicia del 2017.

¡Orgullo mexicano en los #Oscars2026! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFC6 Mitzi Agüero y Luis Iván Aguilar, los genios detrás de la magia visual de Avatar. pic.twitter.com/f5wL1yvoM5 — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) March 13, 2026

Cruz Contreras

El originario de Iguala, Guerrero, al igual que sus dos colegas anteriores, es egresado de Tec de Monterrey, pero de Cuernavaca, Morelos, de la carrera en Animación y Arte Digital, que actualmente vive en Canadá y trabaja para Sony Pictures Image como director senior, y enseña su profesión. Se encuentra en la lista de las nominaciones a causa de su participación en los efectos visuales del filme K-Pop Demon Hunters.

Luis Iván Aguilar

El originario de México, al igual que sus compañeros anteriores es egresado de la carrera de Animación y Arte Digital, la cual cursó en el campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey, y actualmente es una artista de efectos visuales que se especializa en la dirección técnica de iluminación, que reside en Vancouver, ciudad costera de Columbia Británica, Canadá. En su repertorio de trabajo está La Casa del Dragón y The Last Of Us, siendo nominada por su participación en los efectos especiales de la película Avatar: Fire & Ash, específicamente en como líder de arte digital.

Estos son los nominados a los premios Oscar 2026

¿te parece que faltó alguien? #premiosóscar #oscar #javierceriani pic.twitter.com/SrBvYxemcD — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui