¿Engañó a Ferka con Wendy Guevara? Jorge Losa rompe el silencio y habla de su relación con la influencer

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas de origen español, Jorge Losa, acaba de brindar una entrevista en la que ha decidido volver a romper el silencio de su separación con la reconocida actriz y presentadora mexicana, Ferka, y tras tantos dimes y diretes, finalmente ha confesado si le fue infiel a ella con la querida influencer originaria de León, Guanajuato, Wendy Guevara.

Hace unos días, María Fernanda Quiroz, mayormente conocida como Ferka, declaró que ella "superjala" a ir al pódcast que tiene Wendy con Nicola Porcella, que ella si es invitada se presentaría y estaba lista para confrontarlos a ambos y que no teme que le digan las cosas que piensan de ella en su cara, asegurando que los del problema son ellos: "Yo creo que ellos son los que tienen más problemas conmigo. Wendy me cae muy bien; yo soy la que le cae mal. Hace la chamba, es la amiga. Además, como le gusta el Jorge, es normal que se lo quiera dar o ya se lo dio, no sé".

Ante estas declaraciones de la presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, Losa en su entrevista para el programa Todo Para La Mujer, dejó en claro que no es verdadero amante de Wendy, pero que públicamente siempre lo será, cuando en realidad solo se aman como hermanos: "Toda la vida seré amante de Wendy Guevara, es que yo la quiero mucho. Más bien somos hermanos por decisión, nos queremos mucho. Lo venía platicando antes de entrar: es de esas personas con las que, sin haber querido forzar una relación, todo se dio de forma orgánica".

De la misma manera declaró que él y Wendy, desde La Casa de los Famosos México tuvo una gran conexión y ha permanecido de esa manera, por lo que ellos se siguen queriendo mucho y cree que eso va a ser así para toda la vida, ya que su relación es muy bonita por esa sinceridad en su cariño: "Es de esos vínculos que simplemente se dan, una relación orgánica muy bonita; sí cuajamos en el sentido de la amistad. Yo creo que porque jugamos mucho con eso. Nos tenemos un cariño muy grande, una relación muy bonita que trasciende a otro nivel".

Finalmente, con el hecho de que la exparticipante de Inseparables pidió que la superara, este declaró que no vigila sus redes sociales, solo que no la dejó de seguir porque no hace eso y porque además, no le tiene rencor y por su parte solo piensa en lo más bonito que vivieron juntos: "Yo en mi caso no le tengo rencor a nadie. Ya no andamos desde hace como 7 meses y siempre le desearé lo mejor. Según yo terminamos bien, pero ya no quiero decir nada, pero por mi parte siempre le tendré un cariño bonito hacia ella, siempre estaré ahí".

Con ella aprendí otro tipo de amor, un amor bonito y genuino. Me enseñó mucho; me llevo cosas muy bonitas en mi corazón. Y luego me dice que ya la supere. En mi forma de ver las cosas, no necesito superarla; al contrario, es algo que me quiero llevar en mi corazón. Siempre la quiero recordar con cariño y con amor, sin resentimiento. Pero en esta industria siempre preguntan sobre el tema", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui