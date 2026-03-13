"Es nocivo": Eduardo Verástegui vuelve a arremeter contra Bad Bunny tras su show en el Super Bowl LX

Ciudad de México.- El reconocido político y empresario, Eduardo Verastegui, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en una entrevista volvió a arremeter en contra del querido cantante de origen puertorriqueño, Bad Bunny, afirmando que para él, el intérprete de Tití Me Preguntó realmente "es nocivo" para la sociedad, en medio de su gran éxito por sus galardón en los Grammys y el show en el Super Bowl LX.

El pasado mes de febrero, fue el mes de mayor éxito para 'El Conejo Malo', pues el domingo 1 de febrero, se realizó la ceremonia de los Grammy's, en la cual el reconocido cantante puertorriqueño hizo historia, debido a que se convirtió en el primer artista en toda la historia en obtener de la Academia de la Grabación, y el próximo 8 de febrero, fue el que realizó el show de Medio Tiempo del mayor evento de la NFL. Como era de esperarse, aunque hubo quienes lo celebraron, muchos otros, como Eduardo, lo destrozaron en críticas.

Ahora, en entrevista para Sale el Sol y otros medios de comunicación, reveló que para "cualquier persona que no esté usando los talentos para hacer de este mundo un mejor lugar, se vuelve nocivo", y por eso señala que él desea que todas las personas, el público, cantantes, productores y demás, lo critiquen y ataquen si deja de servir a Dios: "Porque si el día de mañana dejo de usar mis talentos para hacer cosas que no acerquen al público a Dios o hagan de este mundo un peor lugar, pues entonces que me llamen la atención, ¿no? Que me critiquen y que me llamen la atención".

El Conejito Malo ganó el Grammy del año.

Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder.

Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo… pic.twitter.com/X1ks8xiV4M — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 2, 2026

De la misma manera, Eduardo declaró que por muchos años fue un ser irresponsable y se arrepiente de eso, pero que ahora, está enfocado en mejorar y ayudar a que la sociedad sea mejor, por lo que espera que todos sepan que se puede cambiar para mejor siempre: "Hubo muchos años donde de pronto pues no asumí mis responsabilidades, hice cosas de las cuales me arrepiento que también lejos de ser un mejor mundo hice lo contrario, por eso ofrezco una disculpa, pero nunca es tarde para cambiar, todos podemos cambiar".

"A usar los talentos que Dios nos dio para hacer con ellos trabajos artísticos que hagan de este mundo un mejor lugar, ¿no? Que eleve la dignidad del ser humano Que los niños cuando escuchen nuestras canciones o vean nuestras películas, pues se acerquen más a Dios, no hagamos lo contrario".

¡Reaparece! Eduardo Verástegui sostiene sus críticas contra Bad Bunny; cree que el talento debe ser usado para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué opinas? uD83EuDD14uD83DuDE2E #VLA



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Fuente: Tribuna del Yaqui