"Espero no arrepentirme": Bárbara de Regil confiesa si va a entrar a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida actriz e influencer mexicana, Bárbara de Regil, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente en una entrevista su confesó si va a entrar a una próxima temporada de La Casa de los Famosos como habitante, señalando que a lo que sea que se inclines espera no arrepentirse y estar diciendo un acierto en su carrera.
Actualmente, el tema sobre el reality show de Telemundo, y que también se emite en Televisa, está dando mucho de que hablar, debido a Sergio Mayer, y que decidió pedir una licencia de ausencia en su trabajo como Diputado de Morena, para ingresar al proyecto, en el que incluso varias celebridades han alzado la voz en su contra, unas porque consideran que "es un cínico" y otras lo juzgan por aceptar entrar a este tipo de proyectos.
En esta ocasión, quién ha dado una respuesta sobre su postura de entrar o no a este tipo de programas fue Bárbara, quien estaba en una rueda de prensa para promocionar su nueva película, Socias por Accidente, que protagoniza al lado de la querida actriz de origen francés, Angelique Boyer, siendo muy contundente que ella, solamente entraría a este tipo de proyectos si está hasta el cuello de deudas.
La actriz de Rosario Tijeras, afirmó que ella no tiene interprete en este tipo de situaciones, y en entrevista para Ernesto Buitrón, afirmó de manera contundente, que ella solo va a dar el sí a una negociación de este tipo, si se encuentra endeudada y no tiene para salir del bache económico: "El día que me veas ahí, y espero no arrepentirme de esto, es porque estoy endeudada. El día que me veas ahí es porque debo dinero", reiteró contundente.
Finalmente, Bárbara declaró que ella no juzga a absolutamente nadie si desea estar dentro de un proyecto así, afirmando que Kunno le cae muy bien, pero que para ella, este tipo de trabajos no le llaman la atención y no cree que sea algo que beneficie a su carrera: "No me gusta. ¿Dónde está el talento de entrar ahí? Y mira que hay mucha gente adentro que quiero mucho. Kunno es uno de mis favoritos, pero no entiendo eso".
Fuente: Tribuna del Yaqui