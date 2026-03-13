Filtran nueva FOTO de Andrew Mountbatten-Windsor junto a Jeffrey Epstein y poderoso político

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta Andrew Mountbatten-Windsor está en el centro del escándalo, debido a que en redes sociales se ha filtrado una nueva foto en la que se ve al hermano menor de el Rey Carlos III, al lado del fallecido empresario estadounidense acusado de pedofilia y red de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, y en ese entonces, el poderoso político de origen británico, Peter Mandelson.

A lo largo de estos tres primeros meses de este 2026, poco a poco, las cosas se han complicado para el ahora expríncipe Andrés, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos exhibió más de tres millones de documentos del caso de Epstein y Ghislaine Maxwell, en los cuales venía imágenes nuevas de Andrés con jóvenes mujeres diferentes, una mientras que estaba sobre una de estas chica en el suelo, además de terribles testimonios de mujeres que aseguran que fueron abusadas por el exroyal.

Ahora, en medio de todos estos ataques en su contra, e incluso de todos los miembros de la Realeza que aseguran lo protegieron, en redes sociales y medios británicos, ha comenzado a viralizarse una nueva imagen que genera gran interés, especialmente entre los habitantes del Reino Unido, pues está a su lado uno de los entonces políticos más importantes de la nación europea, Mandelson, que sonreía junto a los dos abiertamente acusados de abuso.

La primera foto de Andrew con Virginia y Maxwell. Internet

Aunque en la imagen no se ve alguna mujer o algo sospechoso, y solamente en ella aparecen los dos británicos usando unos albornoces blancos, Epstein una camisa cubierta por un jersey, mientras están sentados en una mesa en un espacio abierto, llama la atención que se encuentren dentro del conjunto de documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este año, además de que es la primera ocasión en la que aparece una fotografía donde los tres hombres coinciden en la misma escena.

Con respecto al lugar en el que se encontraría, se cree que fue tomada en Martha's Vineyard, una de las propiedades de Epstein, por ende que está ligada a la terrible red de tráfico sexual, sin embargo, por el momento no se puede confirmar que sea cierto, y tampoco se conoce la fecha en la que fue tomada la imagen, pero se espera que pronto se salga a dar mayores informes y se resuelvan todas las dudas.

Andrew al lado de Epstein y Mandelson. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui