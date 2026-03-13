Google Maps estrena navegación en 3D: Así es la nueva función que usa entornos con volumen

Ciudad de México.- La transición hacia un entorno tridimensional en Google Maps representa un cambio importante en la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos durante un viaje. Atrás queda la época del mapa en dos dimensiones con líneas básicas. Ahora, la aplicación ofrece un diseño donde es posible visualizar la altura de los edificios, la profundidad de los túneles y la estructura de los puentes.

Al transitar por zonas urbanas, el usuario tiene acceso a un entorno 3D que refleja el mundo real de manera fidedigna, facilitando la comprensión del terreno. Esta nueva perspectiva está diseñada para reducir el estrés de conducir o caminar por calles desconocidas. Al poder observar el entorno con volumen, la mente humana procesa la información espacial de forma más rápida, lo que ayuda a tomar decisiones acertadas al momento de girar o cambiar de ruta.

Detalles urbanos

El nivel de información gráfica disponible ha crecido considerablemente. Los mapas muestran hoy la ubicación exacta de semáforos, pasos peatonales y camellones o separadores de avenidas. En las vías rápidas y autopistas, la representación tridimensional ayuda a los conductores a anticipar curvas pronunciadas, rampas de acceso y salidas que antes podían resultar confusas.

El sistema cuenta con un acercamiento inteligente que ajusta la cámara según la necesidad del trayecto. Si existen estructuras muy altas que bloqueen la visión del camino, estas se vuelven translúcidas, garantizando que la ruta a seguir siempre sea visible. La perspectiva se eleva o desciende para mostrar cruces complejos con total claridad, eliminando las dudas al momento de maniobrar entre diferentes carriles.

"Google Maps"



Porque lanzó una mega actualización de sus mapas. pic.twitter.com/ZIPqlDPGWo — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 14, 2026

Orientación inteligente

El habitual indicador azul ha sido sustituido por un ícono contextual que representa el vehículo o al peatón dentro de este mundo con relieve. A la par de los gráficos, las indicaciones habladas han mejorado para adaptarse al tráfico del momento y a la geometría real de las calles. Si hay dos salidas contiguas, la voz guía al usuario indicando la opción correcta mediante referencias más naturales. Antes de arrancar el motor o empezar a caminar, la plataforma permite explorar el lugar de destino utilizando imágenes reales de las fachadas.

De esta forma, las personas pueden ubicar la puerta de entrada o el estacionamiento más cercano con anticipación. Para quienes se desplazan en automóvil, este formato visual se adapta a los sistemas de los vehículos actuales. Al sincronizarse con pantallas de tablero a través de los sistemas operativos más populares del mercado automotriz, la información se despliega de forma clara, priorizando la atención en el camino y haciendo de cada viaje una experiencia más cómoda y segura.

Google Maps ahora también conversa



Google anunció una actualización con IA para responder preguntas complejas sobre destinos, rutas e itinerarios. Maps quiere pasar de mapa útil a asistente conversacional diario.#Tecnologia #IA #GoogleMaps #Innovacion #RedPopular pic.twitter.com/PZny0Wg0xt — Red Popular (@RedPopularMx) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui