Horóscopo Chino: Conoce qué es lo que te depara tu signo oriental para este viernes 13 de marzo del 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este viernes 13 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día vendrá para ti abundancia en dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen momento para expresar opiniones con sinceridad, pero cuida la claridad y las situaciones en que se dan, además de evitar ser impulsivo y lanzar críticas a la ligera, recuerda que todo debe tener un equilibrio.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Conviene evitar discusiones innecesarias, debido a que la vibración del día favorece estabilidad y compromiso con responsabilidades, además de que es un día ideal para resolver asuntos laborales.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un buen momento para avanzar en proyectos importantes, por lo que es importante que mantengas bajo control tus emociones y en especial sobre tus desacuerdos con terceros.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es una jornada adecuada para expresar sentimientos con honestidad, debido a que la energía de este día se encuentra en el amor, y podrás favorecer el vínculo con personas importantes para ti, además de que podrás resolver los problemas personales que hayas tenido en el pasado.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Conviene evitar enfrentamientos directos o decisiones impulsivas, por lo que es mejor que trates de mantener la paciencia y diplomacia, para que la prudencia siga y no haya discusiones fuera de control.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un buen momento para observar antes de intervenir, es importante que permitas que la prudencia predomine y actues con inteligencia para evitar conflictos innecesarios.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Conviene evitar la impaciencia frente a obstáculos, en especial en temas laborales, debido a que el tomar decisiones importantes deben de avanzar con objetividad y ser productiva.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Es una jornada adecuada para fortalecer vínculos personales, debido a que la energía del día invita a confiar en los propios valores y convicciones.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La vibración del día impulsa dinamismo y capacidad para resolver situaciones complejas. El Fuego Yang favorece iniciativa para enfrentar desafíos laborales o personales. Es un buen momento para actuar con creatividad. Conviene evitar actitudes competitivas excesivas. El equilibrio traerá mejores resultados.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

La energía del día favorece disciplina y claridad para resolver asuntos pendientes. El Fuego Yang impulsa decisiones firmes en proyectos importantes. Es una jornada adecuada para tomar liderazgo en situaciones complejas. Conviene evitar críticas demasiado directas. La prudencia fortalecerá relaciones.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La energía del día potencia sentido de justicia, determinación y compromiso personal. El Fuego Yang impulsa acciones valientes para defender ideales o ayudar a otros. Es un momento favorable para asumir responsabilidades importantes. Conviene evitar reaccionar con demasiada intensidad emocional. La jornada puede traer reconocimiento.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía del día favorece conversaciones sinceras y fortalecimiento de vínculos cercanos. El Fuego Yang impulsa confianza para expresar sentimientos o ideas. Es un buen momento para resolver situaciones pendientes con otras personas. Conviene evitar decisiones impulsivas en asuntos económicos. La calma traerá estabilidad.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui