Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 14 de marzo de 2026: Lo que le depara a tu signo bajo Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este sábado 14 de marzo llega con una vibra de planificación y orden. Es un fin de semana intenso con Mercurio retrógrado. Es un buen momento para poner atención a temas económicos. Por ello, Nana Calistar tiene algo importante que decirte este fin de semana.

El Sol en Piscis potencia la intuición, la sensibilidad y la conexión emocional, llevándolas a su máximo nivel. Esta energía beneficiará a varios signos para comprender mejor situaciones recientes y darse cuenta de qué rumbo es el más conveniente seguir. Es momento de dejar ir el pasado y alistarse para nuevas oportunidades que se aproximan. Revisa en TRIBUNA el mensaje energético del día, ya que la vibra del universo invita a mantener el equilibrio y a tener presente que cada reto también trae nuevas enseñanzas.

Horóscopos hoy Nana Calistar sábado 14 de marzo de 2026

Aries

Este sábado es un buen momento para ponerse las pilas y terminar proyectos pendientes. Tómalo con calma para no absorber las energías negativas a tu alrededor. El color rojo será tu aliado para brillar este fin de semana. En el amor, es momento de abrirte emocionalmente con alguien de tu pasado.

Tauro

Es momento de poner orden en tus finanzas. Agarra vuelo de ese choque de energía para concluir ese plan que tenías hace tiempo. No dejes pasar más tiempo. En el amor, alguien cercano podría estar esperando una oportunidad.

Géminis

Sácale la vuelta a los problemas. Mercurio retrógrado puede provocar malos entendidos con tu círculo cercano. No te dejes llevar por los chismes. En el amor, cuida tus palabras porque se podrían malinterpretar.

Cáncer

Este día pásalo tranquilo en familia. Que la armonía y tu bienestar sean tu prioridad. No dejes que otras personas vengan a apagar tu brillo, recuerda que vales mucho. En el amor, un romance del pasado podría resurgir.

Leo

Es momento de tomar las riendas de tu vida. Este sábado es ideal para tomar decisiones y liderar proyectos. Verás cómo nuevas oportunidades se abren en tu camino. En el amor, alguien cercano te hará una confesión.

Virgo

Llegó la hora de darle vuelta a la página. Es momento de soltar todo eso que has cargado por tanto tiempo y adoptar nuevos hábitos. Tu salud debe ser prioridad, por lo que comer sano y realizar actividades al aire libre te ayudará. En el amor, alguien nuevo llegará a tu vida.

Libra

Es hora de planear a futuro. Ya es tiempo de poner los pies sobre la tierra y descubrir cuál es tu camino. Evita que las emociones te controlen; tómalo con calma, que todo encontrará su rumbo. En el amor, llegó el momento de poner límites.

Escorpio

Las palabras pueden ser traicioneras. Cuida mucho lo que dices, ya que se puede malinterpretar. No te dejes guiar por emociones pasajeras; piensa en tu futuro y actúa con la cabeza fría. En el amor, es hora de ponerte como prioridad.

Sagitario

Aprovecha tu energía para reorganizar tu espacio. Un lugar equilibrado traerá paz a tu mente para poder organizar tus prioridades. No dejes pasar mucho tiempo. En el amor, alguien podría acercarse con un gesto sincero.

Capricornio

La Luna está a tu favor. Este sábado es momento de disciplina y enfoque para lograr tus metas. Deja las distracciones de lado y verás cómo todo fluye mejor. En el amor, alguien nuevo llegará a tu vida, ¡abre bien los ojos!

Acuario

No es momento de derrochar. Cuida tus finanzas antes de realizar compras innecesarias. Es hora de ahorrar y planear; no te dejes llevar por los gustos culposos. En el amor, un amor del pasado llegará a darte una sorpresa.

Piscis

Estás en el mejor momento del año. El Sol en tu signo te hará brillar esta temporada; no dejes que nadie apague tu energía. También es momento de tomar decisiones importantes. En el amor, tu alma gemela está más cerca de lo que piensas.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

