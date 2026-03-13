José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir y exnovio de Belinda, se arroja de un tercer piso en CDMX

Ciudad de México. - Este viernes 13 de marzo de 2026 una situación alarmó al mundo del espectáculo porque se presume que el actor José Ángel Bichir intentó quitarse la vida. Según información del reconocido periodista de nota roja Carlos Jiménez, quien un día fue novio de la exitosa cantante Belinda, supuestamente se arrojó del tercer piso de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, ubicada en la Ciudad de México.

¿Dónde pasó exactamente?

Un poco más tarde se pronunció sobre el asunto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que sin revelar detalles personales aclaró que los hechos sucedieron en un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, pues en este punto exacto fue encontrado el hombre de 35 años con manchas hemáticas, así como también con fractura de cara y abdomen agudo.

Ambas fuentes descritas dejaron en claro que, debido a las graves lesiones, José Ángel tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital y presuntamente su madre, identificada como Patricia Pascual, confesó que él suele tomar medicamentos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se tiene constancia de que quien salió en películas como Matando Cabos y Morirse en domingo permanece en el Hospital General Dr. Rubén Leñero.

Foto de Carlos Jiménez

#Cabe señalar que, de acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso, desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes", puntualizó la dependencia estatal, mientras que @c4jimenez subió una fotografía donde se le ve tirado en plena vía pública con heridas visibles, sobre todo en el rostro.

SE ARROJA del TERCER PISO el ACTOR JOSÉ ÁNGEL BICHIR

Así lo halló una vecina en su terraza, en la calle Uxmal en @BJAlcaldia

Agentes y paramédicos de @SSC_CDMX llegaron para ayudarlo.

Su mamá Patricia Pascual les dijo q tomaba medicamentos.

Lo llevaron al hospital Rubén Leñero. pic.twitter.com/vjwRgwDkMy — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2026

Un poco sobre la trayectoria de José Ángel Bichir

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988 y cuenta con importantes participaciones en cine, televisión y teatro. Incluso, como dato relevante, es hijo del actor Odiseo Bichir, pero a nivel actoral formó parte de proyectos como Sexo y otros secretos, Tiempo final y Los simuladores, así como Cachito de cielo, Por siempre Joan Sebastian, Cuatro lunas y, por supuesto, Fragmentos de amor.

Fuente: Tribuna del Yaqui