Lalo Capetillo sorprende al ser hospitalizado tras accidente mientras disfrutaba de sus vacaciones

Ciudad de México. - Lalo Capetillo es un cantante mexicano, fruto de la relación de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quien recientemente alarmó a varios usuarios de las redes sociales tras compartir una fotografía desde un hospital. Lo que más llamó la atención es que, en esos momentos, el famoso estaba de vacaciones, por lo que surge la pregunta: ¿cómo terminó en un nosocomio y qué le sucedió?

Para empezar, en una de las imágenes que subió a su perfil de Instagram se ve a la estrella de la música recostado en una cama de hospital, vestido con bata médica, y lo más revelador fue un cabestrillo que sostenía uno de sus brazos. A pesar del tremendo susto que se llevaron sus admiradores, Lalo sonreía en la imagen, lo que daba a entender que quizás no era tan grave como parecía.

En la siguiente fotografía, nuevamente se le observa con su característico sentido del humor, aunque ahora escribió: "Jajaja mi hombrito", mostrando el área afectada. Afortunadamente, sus seguidores lograron disipar algunas dudas cuando el joven compartió un momento con sus amigos en una montaña nevada, con ropa térmica, casco y equipo para actividades en la nieve. Lo verdaderamente importante es la presencia de un socorrista que le colocaba un cabestrillo improvisado.

Captura de pantalla de 'TV Notas'

Por lo tanto, aunque no se cuentan con muchos detalles del incidente, la hipótesis más fuerte es que el accidente ocurrió durante la práctica de snowboard, pues uno de sus acompañantes cargaba con una tabla. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el asunto y de si Lalo vuelve a referirse a este acontecimiento, que muy seguramente causó un gran susto entre sus seguidores.

Precisamente, Ana Paula Capetillo tomó como broma la fractura, ya que escribió en la misma historia: "Mi hermano un jueves a mediodía", provocando risas entre los internautas por la aparente buena relación entre los hermanos. En cuanto a sus padres, protagonistas de grandes melodramas mexicanos, no se sabe nada, pues no se han pronunciado hasta el momento de la elaboración de esta nota.

Fuente: Tribuna del Yaqui