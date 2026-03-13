Luto en 'The Crown': Muere la actriz Jane Lapotaire a los 81 años de edad; esta sería la triste causa

Los Ángeles, Estados Unidos.- De nueva cuenta The Crown se encuentra en el centro del ojo público, debido a que se ha confirmado que se vistieron de un lamentable luto al informarse sobre la inesperada muerte de Jane Lapotaire, que tenía 81 años de edad, ¿acaso ya se conocen la que sería la triste causa del deceso de la también escritora y productora de origen británico?

Este viernes 13 de marzo del 2026, se ha informado que Jane, que es mayormente conocida por haberle dado vida a la Princesa Alicia de Battenberg, la madre del hoy fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo, que en un momento fue princesa en Alemania, Grecia y Dinamarca, perdió la vida a sus 81 años de edad el pasado jueves 5 de marzo, dejando un gran vacío en la industria del entretenimiento, especialmente de la obra de teatro.

La tan lamentable información fue brindada por uno de los portavoces de Royal Shakespeare, la compañía para la que trabajo por años, los cuales no revelaron porque se mantuvo en secreto por una semana entera antes de su deceso, ni tampoco los detalles con respecto a cuándo y dónde se le daría el último adiós a la reconocida actriz que los 70 años de su vida se los dedicó a la actuación y la producción.

Jane como la Princesa Alicia en The Crown. Internet

Con respecto a cuales serían las causas de su fallecimiento, hasta el momento son completamente desconocidas, debido a que ni la agencia ni familiares de Jane no han salido a revelar la situación, pero se cree que estarían relacionadas por la hemorragia cerebral que padeció en el año del 2000, que aunque causó una disminución en sus proyectos, no la detuvo e incluso escribió un libro sobre esta situación, Time Out Of Mind.

¿Quién fue Jane Lapotaire?

Jane contó con casi siete décadas en el mundo del espectáculo, en la que fue galardonada en múltiples ocasiones con reconocimientos como el Premio Laurence Oliver en la categoría de La Actriz del Año por su interpretación de Édith Piaf en la obra Piaf, y un Premio Tony a La Mejor Actriz Principal, en una Obra de Teatro por su papel como cantante francesa, además de que escribió varios guiones.

Jane en obra de teatro. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui