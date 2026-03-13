Miguel Gallego Arámbula aparece con su novia en VIDEO viral; hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Ciudad de México. - La semana pasada se reveló el rostro del hijo mayor del exitoso cantante Luis Miguel y de la actriz de grandes melodramas Aracely Arámbula, a través de un par de imágenes y videos difundidos en exclusiva por el programa de Revista Ventaneando. A raíz de esta situación comenzaron a salir a la luz más datos sobre este joven de 19 años que ha permanecido la mayor parte de su vida lejos de los reflectores.

¿Tiene novia?

Varios creadores de contenido, entre ellos La Tía Sandra, mejor conocida como @TuTiaSandra, subieron el material audiovisual en X (antes Twitter), donde se observa a Miguel Gallego Arámbula en una función de la obra Perfume de Gardenia junto a su novia. De hecho, en el clip se ve a Miguel dentro del Teatro San Rafael observando a su alrededor y, momentos después, camina hasta su destino: dos asientos dentro del recinto.

"“En 2024 ya habían captado a Miguel y Daniel Gallego Arámbula cuando fueron a ver a su mamá a la obra Perfume de Gardenia. El mayor iba acompañado de su novia, con la que ya lleva tres años de relación", explicó la influencer, quien se dedica a informar sobre las noticias más relevantes de la farándula, siendo actualmente este tema uno de los más buscados por los usuarios de la web.

Aracely Arámbula

Es necesario recalcar que recientemente, en un encuentro con la prensa, el productor Omar Suárez contó que en la producción de dicha obra estaba prohibido grabar a los familiares de los actores. Además, cuando se le cuestionó directamente acerca de Aracely, comentó que en definitiva a Arámbula no debió agradarle que se hiciera viral la identidad de uno de sus descendientes, ya que siempre ha sido muy cuidadosa con ese aspecto.

? CAPTARON A HIJO DE LUIS MIGUEL Y ARACELY CON SU NOVIA??



En 2024, ya habían captado a MIGUEL Y DANIEL GALLEGO ARÁMBULA cuando fueron a ver a su mamá a la obra "Perfume de Gardenia". El mayor iba acompañado de su novia con la que ya lleva tres años de relación.



Desde 2005… pic.twitter.com/lxhL2bxb2W — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 12, 2026

"En general, en la producción está prohibido, no solo para alguna persona específica, sino para todo el elenco", puntualizó Suárez para después agregar: "Siempre los ha cuidado durante muchos años. No creo que sea algo que le haya agradado mucho, porque cada quien sabe cómo maneja a sus hijos y cómo se maneja de manera personal", aseveró el popular productor mexicano en presencia de los reporteros.

Fuente: Tribuna del Yaqui