Papá de Ana Bárbara arremete tras presunta infidelidad de Ángel Muñoz: "Ahora tiene que pagar"

Ciudad de México. - Tras destaparse la supuesta infidelidad del esposo de la reconocida cantante mexicana Ana Bárbara, el empresario Ángel Muñoz, quien según Adriana Toval, periodista costarricense, tuvo un romance extramatrimonial con el también actor, ahora no solo se pronunció sobre este escandaloso tema José Emilio Fernández Levy, sino que también estalló en contra de su hija, Don Antero Ugalde.

En entrevista para el programa En Shock, el ganadero cuestionó las decisiones sentimentales de la intérprete de Bandido y recalcó que la famosa pone a otras personas por encima de los lazos sanguíneos: "Tenía que suceder, esta niña confía en todo el mundo. Desprecia a toda su familia por irse con ese, ahora tiene que pagar las consecuencias", enfatizó, refiriéndose explícitamente a Ángel.

Además, aprovechó las cámaras para profundizar en la relación que Ana Bárbara tuvo con José María Fernández El Pirru, y señaló que ella estaba consciente de la clase de persona que era el sujeto, pero ni siquiera se dio el tiempo de conocerlo en su totalidad. Es necesario recalcar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la celebridad no ha respondido a las declaraciones del hombre que le dio la vida.

!Ella sabía que era un bandolero ese amigo, un cazafortunas. Nunca hacen caso, sucedió lo mismo con El Pirru cuando dijo que se iban a casar y ahora con este; ni siquiera nada, ni lo conocí ni quería conocerlo", puntualizó acerca de José María Fernández. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de una reconciliación, dijo: "Yo no, me mandó a la fregada. ¿Quién le da la espalda a su familia por un pelele? Solo ella se atrevió y ahora sufre las consecuencias”.

Ana Bárbara

Por último, arremetió contra su hija, a quien definió como una mujer inteligente, y señaló que le parece increíble que alguien como la originaria de San Luis Potosí caiga en este tipo de engaños. "Una mujer tan viva y verla cometer tanta burrada, no entiendo. Cómo ella, una mundeada, cae en las manos de alguien así (…) la culpable es ella", dijo, responsabilizando a Ana Bárbara de todo lo que le ha estado sucediendo.

Fuente: Tribuna del Yaqui