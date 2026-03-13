¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 13 de marzo de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 13 de marzo del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importancia, pues están en riesgo los hombres por parte de los azules y de los rojos.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación, en especial con los varones que esta novena temporada ha tenido muchos escándalos, por su rivalidad tan pronunciado que ha llevado a intensas peleas, como una vez que se agarraron a empujones entre Alexis Vargas y varios de los rojos.

En cuanto a lo que esperar, habrá dos duelos de Supervivencia, debido a que como el pasado domingo 8 de marzo, fue eliminada Natali Brito, de los azules, y el 1 de marzo Ella Bucio, de los rojos, ahora, se encuentran en riesgo los varones de ambos equipos, entre los principales en riesgo al ser cuatro de cada color, son de los azules Adrián Leo, Koke Guerrero y Ernesto Cazares, mientras que de los rojos son Humberto Noriega, Villaluz y Benyamín.

¡Se encienden las alarmas! Cuatro hombres Rojos y cuatro hombres Azules estarán en riesgo. Inicia la secuencia por las Supervivencias.



No te lo puedes perder, #ExatlónMéxico. , mañana a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/JUlSZ5eKi4 — Exatlón México (@ExatlonMx) March 13, 2026

Con respecto a los dos duelos de la Supervivencia que habrá este viernes 13 de marzo, se ha dicho que podría ser una victoria dividida, y que la primera, se la llevaría el equipo de Evelyn Guijarro, pero la segunda, el equipo de Mati Álvarez, se irían con todo y lograrían ganar, haciendo que el próximo domingo 15 de marzo, sea un duelo mixto entre rojos y azules, siendo el día en que se defina si irán dos de los escarlatas o dos del equipo de Alexis Vargas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad este viernes 13 de marzo, se vería victoria completamente azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui