Sergio Mayer se disculpa por entrar a 'La Casa de los Famosos' y asegura fue por temas económicos

Ciudad de México.- El reconocido actor y político mexicano, Sergio Mayer, una vez más está dando de que hablar, debido a que brindó otra entrevista en la que habló sobre su ingreso a La Casa de los Famosos, en la cual decidió por primera vez el disculparse con el público por su elección de ser habitando, pero señaló, que no lo podía dejar pasar porque fue por temas económicos.

Desde que Mayer fue presentado como el participante sorpresa del reality show de Telemundo, ha sido severamente atacado por el público que le reclama el que siendo un funcionario público haya dejado su puesto para entrar al mencionado proyecto, recibiendo acusaciones de corrupción, de solo aprovecharse del pueblo, e incluso, se comenzó a pedir su expulsión de la Cámara de Diputados por esta situación.

Por su parte, Mayer ha dejado en claro que si Morena concuerda que debe de salir de sus filas porque está dañando su imagen, él aceptará esa decisión sin más, pero que por lo pronto el próximo lunes va a retomar su puesto y sus funciones legislativas como siempre, con ética y profesionalismo. Pese a que él ya había cubierto los temas por los que fue señalado con Luis Cárdenas, poco después decidió brindar otra entrevista a la periodista mexicana, Pamela Cerdiera, brindó otra en la que hizo fuertes confesiones, como arrepentirse de su elección.

uD83DuDEA8 RESPETARÉ LO QUE DIGA MORENA, NO PELEARÉ: SERGIO MAYER.



En entrevista para @Milenio, Sergio Mayer anunció su regreso a la Cámara de Diputados tras ser eliminado de #LaCasaDeLosFamosos y afirma que respetará la decisión que tome Morena sobre su futuro dentro del partido, luego… pic.twitter.com/uXIgWuEoei — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 12, 2026

El actor de La Fea Más Bella declaró que él se arrepiente de haber pedido su licencia para entrar al reality ante todo el escándalo que se hizo, y le pide disculpas a los mexicanos por sus acciones, pero, aseguró que la decisión la tomó bajo las cuestiones económicas demandantes de su familia, pues señala que él está comprometido con darle una mejor vida, los mejores estudios posibles para que su futuro sea mejor.

Es por este motivo que declaró que los 74 mil pesos al mes que gana, después de pagar sus impuestos, no le es realmente suficiente y él se motivo a dar el sí al programa fue eso, su motivación porque le ofrecieron un mejor salario mensual, destacando que desde el inicio, hizo un jugoso trato con Telemundo, asegurando que no desprecia su salario como diputado, pero que él tenía que aceptar las mejores ofertas siempre.

?? Hablé con @SergioMayerb:



uD83DuDC49uD83CuDFFB Ofrece una disculpa por su decisión de entrar a La Casa de los Famosos.



uD83DuDC49uD83CuDFFB Dice que fue por un tema económico.



uD83DuDC49uD83CuDFFB Acusa a la @CNHJ_Morena de presunto nepotismo, nexos con el narco, peculado y uso indebido de recursos. pic.twitter.com/5QMLATVb96 — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui