¿Tragedia en 'Exatlón México'? Alexis Vargas y 'El Mono' Osuna chocan al competir por el Mini Game

Ciudad de México.- Mientras estaban en competencia por el Mini Game, Alexis Vargas y 'El Mono' Osuna chocan en cruce, ¿acaso ocurrió tragedia en el 'Exatlón México'?

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de accidentes y de lesionados, debido a que a lo largo de las 24 semanas, como lo ocurrido más recientemente con la atleta de los azules, Danna Vázquez, a causa de un rompimiento de los ligamientos, que ocasionó que volviera a México para someterse a cirugía y fisioterapias.

En esta ocasión, fue el denominado 'Pesadilla Ninja', de los azules, y el conocido exfutbolista mexicano, quiénes aceleraron el ritmo cardíaco de sus millones de espectadores, pensando que podría necesitar pausar su carrera y que ambos tuvieran que tener la atención médica necesaria, debido a que mientras que estaban corriendo para darle vida a su equipo en el Mini Game, en la que se jugaban una pijamada con karaoke.

Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo que poner en pausa la importante carrera en la que se encontraban, en la que el equipo de Mati Álvarez estaban a un punto de ganar, mientras que Alexis trataba de darle esperanza a su equipo para obtener el tercer punto, pues aunque ambos en una de las intercepciones terminaron chocando, ninguno se detuvo, solamente siguieron compitiendo como si nada pasara.

"El Show Man" salió por el match point y tras una zona de tiro muy cerrada contra Alexis, logró conseguir la victoria. #GanaLaVilla



Exatlón México EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfV4uj

Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/9bT4ZFUFe3 — Exatlón México (@ExatlonMx) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui