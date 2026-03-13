Tras su caída, resurge romance de José Ángel Bichir con Belinda, protegido por confidencialidad

Ciudad de México. - A raíz del supuesto intento de suicidio del actor mexicano José Ángel Bichir, resurgió la presunta relación que tuvo el también hijo de Odiseo Bichir con la reconocida exestrella de Televisa Belinda. A pesar de que la intérprete se ha mantenido al margen sobre su noviazgo con José Ángel, el actor, por el contrario, en un encuentro con la prensa allá por 2023, declaró que no podía hablar del tema debido a un acuerdo de confidencialidad que había firmado.

"No es nada, mi amigo, estoy a favor del team Belinda, obviamente. Entonces Nodal no tengo buenas referencias, pero lo reconozco como buen cantante… lo que sí te puedo decir es que es un desmadre lo que sucedió ahí, es un relajo, te puedo decir que le deseo suerte, porque él es muy joven, pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien", destacó el hombre que trabajó en Los simuladores.

Sin embargo, lo que captó la atención fue que, al ser cuestionado sobre lo que tuvo con la cantante, él dejó en claro que jamás había negado que fue pareja de la española. Además, sorprendió al explicar por qué no podía profundizar en los detalles. De hecho, según el actor, se portó como todo un caballero porque nunca hizo público nada de lo que ocurrió entre él y la actual protagonista de Carlota.

José Ángel Bichir

"Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda. Eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto, porque firmé un contrato de confidencialidad; ahí te la dejo de tarea", puntualizó quien este día se debate entre la vida y la muerte tras haberse arrojado desde un tercer piso, quedando con múltiples lesiones.

Recordemos que, en las últimas horas, diversas fuentes difundieron que José Ángel Bichir intentó quitarse la vida al lanzarse desde un complejo de departamentos en la alcaldía Benito Juárez. Al parecer, fue una vecina quien lo halló tirado en plena vía pública, y entre las heridas más graves se encuentran fracturas en la cara y abdomen agudo, lo que provocó su traslado inmediato a un hospital para recibir atención especializada.

Fuente: Tribuna del Yaqui