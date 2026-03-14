¡Celebramos el poder de los números! Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas

Ciudad de México.- Este 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas (IDM, por sus siglas en inglés), fecha que busca destacar la relevancia que tiene la materia en el día a día y en cómo ha impactado a nuestra sociedad.

El Día Internacional de las Matemáticas fue oficialmente proclamado por la Unesco un 25 de noviembre de 2019, durante su 40.ª Conferencia General, a iniciativa de la Unión Matemática Internacional (IMU), con el fin de fomentar el interés por esta asignatura en la sociedad, estudiantes y comunidad investigadora.

Homenaje al número p

La elección de este día no es una casualidad, ya que el 14 de marzo (3/14) hace referencia al número pi (p). Y no solo eso, coincide también con el natalicio de Albert Einstein, el conocido científico cuyo trabajo cambió por completo nuestra comprensión del universo.

Este año el tema es 'Matemáticas para un mundo mejor, el cual nos invita a reflexionar sobre cómo esta materia es de vital importancia ante los desafíos globales, como lo son la sostenibilidad ambiental, el desarrollo de nuevas tecnologías y los avances en medicina. Conmemorar este día también ayuda a inspirar a las nuevas generaciones a descubrir el fascinante mundo de las matemáticas y el desarrollo de nuevas ideas.

Fuente: Tribuna del Yaqui