Circula en redes la supuesta muerte de César Évora; esta es la verdad sobre el actor de Televisa

Ciudad de México. - Sin duda alguna uno de los actores más talentosos de la televisión mexicana es César Évora, quien formó parte de grandes éxitos como La Madrastra y Mariana de la Noche. Lo preocupante del asunto es que desde hace días circula el rumor en redes sociales de que perdió la vida, generando preocupación en el medio del espectáculo y sobre todo la angustia de sus fans.

¿Cómo empezó?

En realidad, no se sabe con exactitud dónde comenzó el rumor, pero ya le ha dado la vuelta a todas las plataformas en internet. Una de las tantas páginas que replicó como cierta esta falsa noticia fue una que se hace llamar Tendências Portuguesas y cuyo contenido consiste en desinformar. Por lo tanto, se aprovecha esta situación para hacer un llamado a no caer en este tipo de supuestos fallecimientos.

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no ha salido a hablar del asunto el también villano de telenovelas como El Manantial, no hay de qué preocuparse porque últimamente ha estado bastante activo. En una breve entrevista que le proporcionó al reportero Alan Saldaña habló sobre sus más recientes proyectos, como que próximamente se unirá a la obra Perfume de Gardenias.

Noticias falsas

No todo es positivo, pues alertó a sus admiradores a que no caigan en estafas, esto debido a que existe un nuevo modus operandi que utiliza su imagen para obtener dinero. César mencionó que a veces cobran saludos o mensajes personalizados a su nombre, así que dejó muy en claro que él no cobra a nadie que desee una fotografía o algún detalle. Es necesario recordar que no es la primera vez que un famoso se pronuncia acerca de este tipo de delitos.

#Espectáculos | VIDEO: Grupo Frontera (@GrupoFrontera) llega a Hermosillo para unirse a La Cura Fest de Carín León (@carinleonofi) uD83CuDFA4uD83EuDD20https://t.co/FxTORqmqzo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 14, 2026

Con la llegada de la Inteligencia Artificial, estrellas como Thalía, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier han sido víctimas de personas que buscan estafar a los admiradores de las celebridades. De tal forma que, bajo ningún motivo, deposite dinero a un perfil que le mande supuestas pruebas de que en efecto es su artista favorito, porque ahora existen maneras de modificar las voces y hasta crear videos con la imagen del actor o cantante.

Fuente: Tribuna del Yaqui