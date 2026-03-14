"Fan de su relación": Devon Werkheiser de 'El manual de Ned' se compromete y Lindsey Shaw comenta

Los Ángeles, California.- Devon Werkheiser es un actor estadounidense a quien la mayor parte de los mexicanos identifican por haberle dado vida a Ned Bigby en El Manual de Ned, una popular serie adolescente producida por Scott Fellows para la empresa Nickelodeon. Pero ahora está siendo relevante en redes sociales porque anunció su compromiso con una misteriosa mujer. A continuación, aquí en TRIBUNA te tenemos todos los detalles.

A pesar de que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la joven, sí se sabe cómo es su rostro, ya que Devon subió a su perfil de Instagram una fotografía donde se le ve bastante sonriente al lado de una muy feliz mujer vestida de blanco. Además, en los comentarios le comenzaron a llover felicitaciones, desde influencers hasta admiradores.

Días antes, posteó varias capturas donde su prometida mostraba orgullosa el diamante en su mano, y en otra más posan abrazados. Sin embargo, Werkheiser no se olvidó de sus seguidores, porque les dedicó un mensaje especial: "35 y mi vida comienza, otra vez ella dijo que sí. Estoy muy agradecido por esta vida y por todos los fans y amigos que me apoyan en el camino. La vida tiene una forma de ejercitarse. Mantente abierto. Sigue amando", escribió el también creador de contenido, quien tiene un podcast con sus excompañeros de reparto Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee.

Comentario

¿Comparan a Lindsey Shaw con Ángela Aguilar?

En uno de los episodios, Devon y Lindsey confesaron que habían tenido algo que ver durante las grabaciones de El Manual de Ned. A partir de ahí, el shippeo de los fans tomó más fuerza que cuando solía gustarles la pareja ficticia entre Ned Bigby y Moze. Así que ahora, que pronto será un hombre casado, lo felicitó su colega y los internautas no pudieron evitar hacer una broma comparándola con Ángela Aguilar.

"¡FELIZ CUMPLEAÑOS, HERMANO! Lo has hecho bien. ¡¡¡Felicidades!!! Es tan hermoso verte dar este paso de todo corazón con semejante joya. No puedo esperar para abrazaros a ambos en persona. Te quiero", comentó Lindsey Shaw, y las respuestas fueron: "Traducción: Fan de su relación", mientras que otros se lamentaban porque no hayan terminado juntos: "No puedo creer que vaya a morir algún día y ustedes dos nunca estarán juntos".

Fuente: Tribuna del Yaqui