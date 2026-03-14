Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 15 de marzo de 2026: Lo que le depara a tu signo con el Sol en Pisis

Ciudad de México.- Este domingo 15 de marzo llega con una energía intensa para reflexionar y poner orden en tu vida. El Sol en Piscis indica que las emociones, la intuición y los sentimientos estarán a flor de piel, así que más de uno podría descubrir cosas importantes en el camino. Nana Calistar tiene un mensaje muy especial para ti.

Además, Mercurio retrógrado sigue haciendo de las suyas, provocando uno que otro malentendido, trayendo recuerdos del pasado y situaciones que requieren atención. No es momento de ser impulsivos; es mejor tomar todo con calma. La vibra de este día te invita a aprender a soltar, sanar viejas heridas y aprovechar las nuevas oportunidades. Entérate en TRIBUNA del mensaje energético del día.

Horóscopos hoy Nana Calistar domingo 15 de marzo de 2026

Aries

Este domingo tu energía estará fuerte; procura no perder la paciencia con personas cercanas. Piensa dos veces antes de reaccionar. En temas de trabajo o proyectos personales se acerca una oportunidad si sabes esperar el momento correcto. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer para aclarar temas pendientes.

Tauro

Reflexiona sobre tus metas económicas. Si sientes que tus finanzas se han salido de control, esta es la señal del universo que te invita a poner orden. En el amor, alguien cercano confesará lo que siente por ti.

Géminis

El chisme y la comunicación están a tu favor, pero no todo lo que escuchas es verdad. Mercurio retrógrado puede causar malos entendidos y discusiones. En el amor, la comunicación será fundamental para que todo fluya.

Cáncer

Que los sentimientos no gobiernen tu corazón. Deja de darle vueltas al mismo asunto y toma las cosas con calma. Relájate, recuerda que eres una persona valiosa y rodéate de personas que te traigan paz. En el amor, podrías recordar a alguien del pasado y reflexionar sobre lo que aprendiste.

Leo

Es tu momento de brillar, pero cuidado con el ego, que podría traerte problemas. Recuerda que todo lo que das, el universo te lo regresa multiplicado. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión inesperada.

Virgo

Tu cabeza está llena de pendientes. Relájate y respira, que no todo depende de ti. Deja las preocupaciones a un lado, suelta eso que no se dio y sigue adelante. Dedica tiempo a tu salud física y emocional. En el amor, conocerás a alguien interesante.

Libra

Es tiempo de tomar decisiones; llegó el momento de afrontar eso a lo que le has sacado la vuelta. No lo pienses y confía en tu intuición, que el tiempo se va volando. En el amor, dejar límites claros ayudará a mejorar tus relaciones.

Escorpio

Cuida tus palabras, ya que este día podrían interpretarse de forma diferente. Mantén la calma y evita conflictos innecesarios. En el amor traes un magnetismo fuerte y alguien podría sentirse muy atraído por ti.

Sagitario

La energía aventurera dentro de ti puede impulsarte a cambiar tu estilo de vida o a planear experiencias nuevas. Aprovecha este día y organiza tus ideas, ¡no lo dejes pasar! En el amor, llegará alguien con intenciones sinceras a tu vida.

Capricornio

La planificación y la disciplina son tus fuertes este día. Si tienes asuntos pendientes, este domingo es ideal para crear estrategias y concluirlos. En el amor, podrías recibir señales claras de alguien que empieza a tener sentimientos por ti.

Acuario

Tu creatividad se encuentra al máximo, así que si tienes un proyecto en puerta o un nuevo plan, esta es la señal para tomar cartas en el asunto y no dejarlo pasar. En el amor, alguien del pasado volverá para tener una conversación incómoda y cerrar ciclos.

Piscis

Con el Sol en tu signo, tu intuición está en su máximo potencial. Confía en lo que sientes y toma decisiones pensando en tu bienestar. En el amor, alguien de tu pasado podría reaparecer, pero piénsalo dos veces si quieres abrir esa puerta de nuevo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui

