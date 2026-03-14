Luto en la filosofía: Adiós a Jürgen Habermas, influyente pensador alemán que murió a los 96 años

Berlín, Alemania. - Este sábado 14 de marzo de 2026 perdió la vida Jürgen Habermas, considerado como uno de los filósofos, sociólogos e intelectuales públicos más importantes de la actualidad. Esta influyente figura, según su editorial Suhrkamp, murió a los 96 años en la ciudad de Starnberg, Alemania. A continuación, en TRIBUNA te presentamos todos los detalles de esta lamentable pérdida para el ámbito académico.

La compañía alemana dio a conocer el anuncio con una cita del editor Jonathan Landgrebe; además, destacó algunas de sus labores como parte fundamental de la ciencia en su país, así como también hizo especial énfasis en la gran cantidad de reconocimientos que obtuvo, entre ellos el Premio de la Paz de la Librería Alemana en 2001. "Estamos de luto por la pérdida de un filósofo importante, guía siempre presente y buen amigo", puntualizó Landgrebe.

Un poco sobre su vida

Jürgen Habermas nació en junio de 1929. Un dato relevante es que su padre, Ernst Habermas, era director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio de Colonia y formó parte del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán desde 1933. Sin ir tan lejos, el propio Habermas estuvo inscrito en las Juventudes Hitlerianas y, evidentemente, pasó sus años más importantes marcado por la Segunda Guerra Mundial.

Jürgen Habermas

Su trayectoria

Una vez que concluyó la guerra, el originario de Düsseldorf se dedicó a estudiar filosofía para después obtener el doctorado en la Universidad de Marburgo y posteriormente ingresar al Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort. De hecho, esta institución académica se centra en la teoría crítica, corriente que sostiene que la sociedad capitalista convierte a los ciudadanos activos en consumidores pasivos.

Uno de los momentos más decisivos de su carrera ocurrió en Starnberg, donde se convirtió en el pilar principal del Instituto Max Planck para la Investigación de las Condiciones de Vida del Mundo Científico-Técnico. Permaneció ahí hasta 1981 y, por esa misma época, publicó una de sus obras más destacadas titulada Teoría de la acción comunicativa. El objetivo de este libro de dos volúmenes era proponer que la acción comunicativa es esencial para la interacción social y para la construcción de consensos dentro de una sociedad democrática.

Fuente: Tribuna del Yaqui