¿Mala suerte? Horóscopo Chino: Conoce qué te depara tu signo oriental para este sábado 14 de marzo de 2026

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este sábado 14 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día vendrá para ti abundancia en dinero y amor o será que viene mala suerte?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Comienza la mañana con un ritmo tranquilo que permite despertar sin prisas y dedicar tiempo a organizar las ideas del día. Durante esas primeras horas surge la motivación para ordenar pequeños asuntos domésticos o personales que habían quedado pendientes. A mitad de la tarde aparece una invitación o propuesta que rompe la rutina habitual y despierta curiosidad. Ese momento puede derivar en una conversación interesante o en un plan improvisado. Al llegar la noche se instala un clima relajado que invita a disfrutar del silencio o de una actividad reconfortante.

Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La mañana se abre con una sensación de estabilidad que favorece avanzar con calma en las actividades previstas. Durante esas horas conviene mantener el paso constante y atender detalles que requieren paciencia. En la tarde surge un intercambio con alguien cercano que aporta una nueva perspectiva sobre un tema cotidiano. Esa charla permite comprender mejor una situación que generaba dudas. Cuando llega la noche predomina un ambiente sereno que favorece el descanso profundo.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El inicio del día trae una energía dinámica que invita a moverse temprano y aprovechar cada momento. Durante la mañana pueden surgir oportunidades para realizar actividades físicas o resolver asuntos que exigen decisión. Con el avance de la tarde aparece una pausa inesperada que invita a mirar el día desde otra perspectiva. Ese momento de reflexión ayuda a ordenar prioridades y evitar excesos de impulso. Al final de la jornada surge una sensación de satisfacción por haber canalizado bien la energía. Horóscopo chino. Internet

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La mañana transcurre en un clima suave que invita a disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. Durante ese tramo del día conviene dedicar tiempo a actividades tranquilas o a encuentros con personas cercanas. A medida que llega la tarde surge una conversación inspiradora que despierta nuevas ideas. Ese intercambio puede motivar un proyecto creativo o una actividad distinta para los próximos días. Al caer la noche predomina una sensación de bienestar emocional.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El día comienza con una fuerte sensación de iniciativa que impulsa a encarar planes con entusiasmo. Durante la mañana es posible avanzar con determinación en algo que venía postergándose. En la tarde aparece una situación inesperada que obliga a reorganizar un plan inicial. Esa modificación termina generando una alternativa más interesante de lo que se imaginaba. Cuando llega la noche surge un momento de reflexión que ayuda a valorar lo vivido.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las primeras horas del día invitan a moverse con calma y observar con atención el entorno. Durante la mañana se vuelve natural dedicar tiempo a la reflexión o a actividades que requieran concentración. Con el avance de la tarde aparece una charla significativa que permite comprender mejor la actitud de alguien cercano. Ese momento aporta claridad emocional. Al finalizar la jornada predomina una sensación de tranquilidad interior.

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La mañana comienza con entusiasmo y ganas de aprovechar el día desde temprano. Durante ese periodo se vuelve favorable iniciar actividades al aire libre o resolver asuntos pendientes con rapidez. A mitad de la tarde aparece una pausa necesaria que invita a bajar el ritmo. Ese momento permite recuperar energía y reorganizar los planes. En las últimas horas del día surge una sensación de libertad y descanso.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

El día inicia con una energía sensible que favorece la creatividad y la conexión con el entorno. Durante la mañana pueden surgir ideas interesantes vinculadas a proyectos personales o artísticos. En la tarde aparece una interacción con alguien que comparte intereses similares. Ese encuentro genera entusiasmo y estimula nuevas perspectivas. Cuando llega la noche se instala una atmósfera de serenidad y gratitud. Es año del Caballo de Fuego. Internet

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El comienzo del día está marcado por curiosidad y deseo de experimentar algo diferente. Durante la mañana se presentan pequeñas situaciones que invitan a utilizar ingenio y humor. A medida que avanza la tarde surge un encuentro espontáneo que aporta ligereza al ambiente. Ese momento rompe la rutina y genera un clima agradable. Al finalizar la jornada se percibe una sensación de alegría tranquila.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La mañana despierta con claridad mental y deseo de ordenar varios aspectos del día. Durante esas primeras horas conviene organizar actividades y resolver detalles prácticos. En la tarde aparece una oportunidad para compartir conocimientos o participar en una conversación estimulante. Ese intercambio puede resultar enriquecedor para todos los presentes. Al llegar la noche surge una sensación de satisfacción por el equilibrio alcanzado.

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El día comienza con una energía que invita a actuar con responsabilidad hacia quienes forman parte del entorno cercano. Durante la mañana es posible resolver asuntos familiares o domésticos con eficacia. En la tarde aparece un gesto de afecto o reconocimiento que fortalece un vínculo importante. Ese momento genera un clima de confianza mutua. Al finalizar la jornada predomina una sensación de tranquilidad emocional.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La mañana se desarrolla en un ambiente relajado que favorece el optimismo y la buena convivencia. Durante esas horas conviene disfrutar de actividades sencillas que aporten bienestar. Con el paso de la tarde surge una propuesta o idea que despierta entusiasmo. Ese momento abre la posibilidad de un plan distinto para el futuro cercano. Al caer la noche se experimenta una sensación de armonía y satisfacción personal.

Fuente Tribuna del Yaqui