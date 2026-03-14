Revelan crisis detrás de la caída de José Ángel Bichir de un tercer piso; Odiseo Bichir habla en VIDEO

Ciudad de México. - El pasado viernes 13 de marzo de 2026 se volvió tendencia que el actor mexicano José Ángel Bichir se arrojó del tercer piso de un edificio en la Ciudad de México, algo que en un inicio, según informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue manejado como un intento de suicidio. Sin embargo, posteriormente se pronunciaron los seres queridos del famoso para ahondar en lo ocurrido.

¿Cuál es la versión de la familia Bichir?

En un comunicado que compartió la creadora de contenido Jaqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, dejaron en claro que José Ángel sufrió una "crisis profunda", la cual definieron como “una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo”. De tal forma que, de acuerdo con el texto, en medio de estas emociones el joven cayó por una ventana, siendo para la familia un accidente provocado por una crisis de salud.

¿Cómo se encuentra?

Además, hicieron especial hincapié en que durante aquellos instantes el famoso no estaba bajo los influjos del alcohol y que en ningún momento buscaba hacerse daño. Asimismo, agregaron que el también ex de Belinda afortunadamente está vivo y recibiendo atención médica, aunque se desconoce con exactitud el grado de afectación; aseguran que todos sus parientes lo acompañan.

Comunicado

Cabe destacar que en un fragmento también utilizan estos difíciles momentos para pedir que cualquier persona que se sienta mal emocionalmente busque ayuda, lo cual no es para nada vergonzoso. Por lo pronto, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cómo avance este caso y de la recuperación del hombre que trabajó en proyectos como Matando Cabos, Morirse en domingo y hasta Los simuladores.

¿Qué dijo su padre?

El talentoso actor de melodramas Odiseo Bichir, en un encuentro con varios integrantes de la prensa, dijo que no estaba en condiciones de dar declaraciones y, cuando le preguntaron cómo se sentía tras lo ocurrido con su hijo, su dolor fue evidente: "Muy mal, por eso no quiero estar aquí ahora hablando, no me siento en condiciones de hablar", para después agradecer las muestras de apoyo y retirarse del lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui