VIDEO: Esposo de Karely Ruiz la da puñetazo a Alfredo Adame; "Me tocó educar al anciano"

Monterrey, Nuevo León.- El recinto de la Arena Monterrey se encuentra listo para recibir a miles de aficionados este domingo 15 de marzo. La función de boxeo Ring Royale 2026 alcanzó su cupo máximo de asistentes, logrando vender la totalidad de los espacios disponibles desde semanas antes de la cita. A pesar de que la atención debía estar en Marcela Mistral y Karely Ruiz, quienes subirán al cuadrilátero, un suceso violento acaparó la mirada del público.

Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, confrontó al ctor Alfredo Adame en las instalaciones del lugar. El encuentro ocurrió en el momento en que el ganador de La Granja VIP se disponía a salir de la zona de pesaje. Según los reportes, Echeverry propinó un puñetazo en la mejilla a Adame, motivado por los constantes ataques verbales que el actor ha dirigido hacia Ruiz en meses recientes. El equipo de seguridad que acompañaba al artista actuó de manera rápida.

Estos separaron a ambos sujetos, evitando que el roce físico escalara. Al mismo tiempo, la propia Karely le gritaba insultos a Adame desde el interior de un vehículo: "Ojalá pierdas cul...". Tras el pleito, ambos hombres abandonaron el sitio por rutas distintas. Sin embargo, Echeverry no tardó en publicar su postura mediante un mensaje en sus redes sociales personales. En dicha publicación, justificó su conducta violenta como una medida de protección hacia su esposa.

#Espectáculos uD83DuDCFA ||uD83DuDC47uD83CuDFFCEsposo de Karely Ruiz agrede a golpes al polémico Alfredo Adame. pic.twitter.com/1SrzLHjIym — Del Valle Noticias (@DelValleNot) March 15, 2026

"Me tocó educar al anciano de Alfredo Adame, para que no le siga diciendo p*ta a mi esposa, porque a las mujeres se les respeta”. Aunado a esto, el texto continuó con una provocación directa al actor y conductor: "Te tocó defenderte con tus gorilas porque solo no puedes porque estás muy anciano; ojalá te partan tu maíz mañana en la pelea”.

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Jhon Echeverry Jajaja muy bien defendiendo a su mujer no más que la defienda de los otros que le dan su arrimada pic.twitter.com/h78rKLbSmy — uD83DuDE4FuD83CuDFFBOmar Melo AldasorouD83EuDEF6uD83CuDFFC (@MeloAldasoro) March 15, 2026

Este acontecimiento ha generado un incremento en la expectación sobre lo que sucederá en el encuentro de box. Los organizadores recalcan que el ambiente para el domingo será intenso, dado que el interés por las entradas fue sumamente alto desde los primeros días de su puesta en venta. El evento se perfila como uno de los más concurridos del año en el estado de Nuevo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui