Alzheimer canino: Estas son las señales de que tu perro podría presentar signos de caída en la demencia

Ciudad de México.- Desgraciadamente se ha confirmado que existe algo como el Alzheimer Canino, pues al igual que las personas, tu mascota puede presentar un deterioro mental, por lo que te presentamos algunas señales que podría presentar tu perro, que indicarían que estaría dándote los signos de una caída en la demencia de esta índole.

Al igual que los humanos, los perros también sufren enfermedades físicas y mentales, por lo que es sumamente importante que seas consiente que conforme su edad avanza, ellos también pueden presentar una Disfunción Cognitiva, que es conocida como el Alzheimer Canino, ya que al igual que en los adultos mayores, ataca a tu ser amado de cuatro patas haciéndolo olvidar poco a poco, hasta que lo pierde todo.

Según informes de expertos en el tema, que han investigado por décadas esta Disfunción Cognitiva Canina, han declarado que lo que puede parecer que es un "mal carácter" o una "actitud extraña", es en realidad la lucha interna de tu perro para conectar con la realidad, para recordar no orinarse dentro, mientras que puede que se encuentre desorientado, olvide hábitos o ya no interactúe igual que antes. Los veterinarios llaman a este deterioro cerebral con el acrónimo DISHA.

¿Qué significa DISHA?

D por Desorientación: Esta se puede identificar cuando el can de la nada simplemente se le queda mirando a la pared o se queda detrás de un mueble inmóvil.

Esta se puede identificar cuando el can de la nada simplemente se le queda mirando a la pared o se queda detrás de un mueble inmóvil. I por Interacciones: Deja de saludarte cuando regresas a casa, no atiende tu llamado o se vuelve demasiado dependiente para cosas en las que normalmente era independiente.

Deja de saludarte cuando regresas a casa, no atiende tu llamado o se vuelve demasiado dependiente para cosas en las que normalmente era independiente. S por Sueño alterado: Duerme de día y deambula y ladra de noche a la nada, como si pudiera ver algo que no está ahí.

Duerme de día y deambula y ladra de noche a la nada, como si pudiera ver algo que no está ahí. H por Higiene: Olvida avisar y se orina dentro de la casa, en caso de perros educados que siempre avisaban o esperaban sus paseos diarios para hacer sus necesidades.

Olvida avisar y se orina dentro de la casa, en caso de perros educados que siempre avisaban o esperaban sus paseos diarios para hacer sus necesidades. A por Actividad: Camina en círculos o pierde interés en lo que antes amaba, como jugar con sus juguetes

Consejos para darle una mejor calidad en caso de padecer Alzheimer

No cambies los muebles de su lugar ni agregues nuevos: Necesita estabilidad y mantener todo como ha sido, le da un mejor control de su movilidad.

Necesita estabilidad y mantener todo como ha sido, le da un mejor control de su movilidad. Enriquecimiento mental suave: Consulta con veterinario por neuroprotección, como el consumo de Omega3.

Consulta con veterinario por neuroprotección, como el consumo de Omega3. Háblale suave: Estudios confirman que podrá olvidar tu voz y posiblemente tu olor, pero no lo que tu voz y amor le hace sentir

Fuente: Tribuna del Yaqui