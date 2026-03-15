Así se vivió la noche del 40 cumpleaños de Carlos Rivera entre celebridades y políticos en Tlaxcala

Huamantla, Tlaxcala. - La noche del sábado 14 de marzo de 2026, Carlos Rivera, ganador de la tercera generación del programa La Academia en 200, celebró a lo grande su cumpleaños número 40, con la presencia de colegas del espectáculo, amigos y hasta políticos en su ciudad natal, Huamantla, en el estado de Tlaxcala. A continuación, aquí en TRIBUNA te tenemos cada uno de los detalles de esta fiesta.

Entre los presentes, según información extraoficial, estuvieron Kristal Silva, Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Roger González, Diógenes Dio Lluberes, la ex Miss Universo Ximena Navarrete y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, además de su excompañera de ¿Quién es la Máscara?, Anahí, quien llegó junto a su esposo, el político Manuel Velasco Coello, integrante del Partido Verde Ecologista de México.

De hecho, mucha información surgió en redes sociales, empezando porque la presentadora fue Kristal Silva. Incluso, un par de historias provinieron del Instagram de la esposa del intérprete, Cynthia Rodríguez. También se corroboró que amenizó el evento el grupo Pandora, mientras que los invitados lucieron en su mayoría tonalidades rojas y doradas, con ropa elegante y acorde con el lugar.

Algunos de los invitados

Por lo pronto, en varias fuentes se comenta que faltaron los colegas de Cynthia Rodríguez, debido a que, como se sabe, trabajó en Venga la Alegría. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el motivo de sus ausencias. Sin embargo, se informó que en cuanto a El Capi Pérez y su esposa, la creadora digital Itzel Barro, no pudieron asistir debido a una boda familiar.

#Tendencias | Oscars 2026: Kevin O’Leary sale en defensa de Timothée Chalamet y apuesta mil dólares por él uD83DuDE4CuD83DuDCB0uD83CuDFAChttps://t.co/msREfuOnP6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Carlos Rivera, basándonos exclusivamente en las imágenes, sí disfrutó su celebración, ya que se le captó sonriendo y pasándola en grande. En su ámbito familiar, recientemente confesó a Ventaneando que él y su pareja desean convertirse nuevamente en padres, pues su primer hijo, al cual protegen para que no sea expuesto por los medios, tiene dos años, ya que nació en 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui