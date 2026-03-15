De Elle Fanning a Kylie Jenner: Conoce a las mejor vestidas de la alfombra roja de los Premios Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde el primer momento de la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, las celebridades han estado bajo el ojo público ante los millones de espectadores, que ya han elegido a las mujeres mejor vestidas para este importante evento de Hollywod, como lo ha sido la reconocida actriz nominada a la estatuilla dorada, Elle Fanning, y la polémica influencer y empresaria estadounidense, Kylie Jenner.

Después de todo un año de espera, y semanas de preparaciones, este 15 de marzo del 2026, se está realizando la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en el que se vio desfilar a los nominados, invitados especiales y los presentadores por la alfombra roja. Como en cada año, en TRIBUNA DEL YAQUI , te presentamos las que fueron señaladas como la mejor vestidas en redes sociales.

Elle Fanning

En primer lugar se encuentra Fanning, que estuvo presente como nominada a Mejor Actriz de Reparto por Sentimental Value, robándose las miradas de millones y volviéndose tendencia, gracias a su precioso vestido largo y blanco, que se dice maneja un estilo Old Wollywood, diseñado por Sarah Burton para Givenchy, combinados con joyas de Cartier.

ACLAMADA! Elle Fanning é recebida com coro de fotógrafos ao chegar no red carpet do #Oscars.



pic.twitter.com/fVztzszfNa — poponze (@poponze) March 15, 2026

Arden Cho

La actriz mayormente conocida por su papel en Teen Wolf, en esta ocasión desfiló por la alfombra roja, al ser una de las integrantes del elenco del filme animado K-Pop Demon Hunters, con un hermoso vestido negro, con estilo dividido, el primero simulaba un corpiño con transparencias, coronado por unas llamativas mangas en verde esmeralda y falda negra en corte sirena.

Arden Cho spearheading the well-rounded Korean agenda #Oscars pic.twitter.com/sL4IAZBwc3 — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

Barbie Ferreira

La actriz y modelo, que en esta ocasión está dando de que hablar por su papel en Euphoria, se presentó con un precioso vestido de Gap Studio, de cola larga, en tono azul rey, que se amoldaba a la perfección a su cintura y cadera, y su melena larga suelta, descendiendo con ondas.

Barbie Ferreira arrives to the #Oscars red carpet. pic.twitter.com/QFCObK3Ome — Pop Base (@PopBase) March 15, 2026

Kylie Jenner

Al ser la pareja de Timothée Chalamet, que está nominado como Mejor Actor por el filme de Marty Supreme, que también está nominada a Mejor Película, se presentó al estilo de 'Jessica Rabbit', con un largo y ajustado vestido rojo de Schiaparelli, que cuenta con escote pronunciado hecho a medida combinado con diamantes de Lorraine Schwartz.

Demi Moore

A un año de haber perdido el Oscar como Mejor Actriz por The Substance, Demi ha sido una de las invitadas especiales a la ceremonia de este 2026, y así como en el 2025, en esta ocasión fue ovacionada por su atuendo Gucci, que consta de un maravilloso vestido de tubo negro que desde el inicio se transforma en una explosión de plumas verdes que simulan el plumaje de un pavo real, cubriendo el pecho, la falda y recorriendo toda la silueta,

Demi Moore attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/YsOIO5ttnz — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Chase Infiniti

Finalmente, pero no menos importante, está una de las integrantes del elenco One Battle After Another, que está nominada como Mejor Película, se presentó con un impresionante vestido Louis Vuitton, de olanes, hecho a medida, junto a unas preciosas joyas de diamantes de De Beers.

Fuente: Tribuna del Yaqui