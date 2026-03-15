Después de 7 años de una pelea interminable, al fin, Alfredo Adame vence a Carlos Trejo por nocaut

Ciudad de México.- Después de siete años de una pelea interminable entre el reconocido actor de melodramas y presentador mexicano, Alfredo Adame, y el escritor y cazador de lo paranormal, Carlos Trejo, el que es denominado como el 'Golden Boy', al fin, logró coronarse como un campeón al vencer al 'Cazafantasmas' durante su batalla en el ring, por un nocaut.

Este domingo 15 de marzo del 2026, se ha dado punto final a la polémica que existe entre Trejo y el exactor de Televisa gracias a Ring Royale. Como se sabe, en el año del 2019, los polémicos creadores de contenido se encuentran enzarzados en una enemistad que los ha llevado hasta acusarse mutuamente de asesinos, pues tras no concretarse su primera pelea pactada sobre el ring en agosto del 2019, no se había podido reprogramar hasta este 2026.

Gracias al actor y presentador de origen regiomontano, Poncho de Nigris, esta batalla pudo concretarse, pues con la iniciativa de este para hacer su propia velada de boxeo amateur entre famosos, Trejo alzó la mano para ser uno de los luchadores, pidiendo que fuera el ganador de La Granja VIP su contrincante, el cual inesperadamente salió a apuntarse, asegurando que no le tenía miedo y que iba a vencerlo, alegando una vez más una preparación de años en karate.

Dado a que en estos siete años, por una u otra razón era el actor de Pícara Soñadora el que no daba un sí a la pelea, y se le ha visto perder una y otra vez en peleas callejeras, las apuestas en esta ocasión estuvieron en su mayoría con Carlos Trejo, el cual incluso en su preparación dijo que en vez de entregar con costales de box, le pegaba a un árbol en su casa, siendo así el favorito para alzarse con el triunfo.

Sin embargo, tras un par de round, Alfredo Adame se ha vuelto la sensación de redes sociales como X, antes conocido como Twitter, al coronarse como el ganador en su batalla estelar contra el escritor de Cañitas,

Alfredo Adame Vs Carlos Trejo ROUND 1 #RingRoyale pic.twitter.com/KhpOxMzggp — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui