EN VIVO: Minuto a minuto de los Oscar 2026, la noche que celebra lo mejor del cine; lista de ganadores COMPLETA

Los Ángeles, California.- La gala de los Premios Oscar 2026 ya comenzó y reúne a las principales figuras de la industria cinematográfica en una de las noches más esperadas del año, donde se reconoce a lo mejor del cine internacional. Actores, directores y productores desfilan por la alfombra roja antes de la ceremonia, en la que se entregarán las estatuillas a las mejores películas, interpretaciones y producciones destacadas del último año.
Sigue con TRIBUNA el minuto a minuto de los Oscar 2026, donde podrás conocer a los ganadores, los momentos más destacados de la ceremonia y todas las sorpresas de la noche.
Fuente: Tribuna del Yaqui
Mejor maquillaje y peinado para 'Frankenstein'
'Frankenstein' de Guillermo del Toro gana el Oscar por segunda vez consecutiva
-Mejor diseño de vestuario
-Mejor maquillaje y peluquería
Cabe resaltar que el equipo de maquillaje dedicó este premio al mexicano Guillermo del Toro: "Lo hicimos, amigo. Hiciste que Frankenstein volviera a la vida y tu proyecto se volvió el nuestro".
K-Pop Demon Hunters es reconocida en la categoría de Mejor Película Animada
K-Pop Demon Hunters es reconocida en la categoría de Mejor Película Animada durante los Premios Oscar, destacando su trabajo dentro de la industria cinematográfica.
Amy Madigan gana Oscar a mejor actriz de reparto
Amy Madigan se lleva el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Weapons.
Los invitados para celebrar la 98° edición de los Premios Oscar están llegando
Elle Fanning es una de las mejor vestidas de la noche
Elle Fanning es una de las mejores vestidas de la noche.
Conan O'Brien, el anfitrión de la noche, ya llegó al Dolby Theatre
Conan O'Brien, el anfitrión de la noche, ya llegó al Dolby Theatre de Los Ángeles para los Oscars.
De Timothée Chalamet a Emma Stone: Conoce la lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2026
Conoce a todos los artistas que se encuentran nominados a los Premios Oscar 2026, con la lista completa, que va desde Timothée Chalamet a Emma Stone