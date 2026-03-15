EN VIVO: Minuto a minuto de los Oscar 2026, la noche que celebra lo mejor del cine; lista de ganadores COMPLETA

Los Ángeles, California.- La gala de los Premios Oscar 2026 ya comenzó y reúne a las principales figuras de la industria cinematográfica en una de las noches más esperadas del año, donde se reconoce a lo mejor del cine internacional. Actores, directores y productores desfilan por la alfombra roja antes de la ceremonia, en la que se entregarán las estatuillas a las mejores películas, interpretaciones y producciones destacadas del último año.

Sigue con TRIBUNA el minuto a minuto de los Oscar 2026, donde podrás conocer a los ganadores, los momentos más destacados de la ceremonia y todas las sorpresas de la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui