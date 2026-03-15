¿Ernesto Cazares saldrá del 'Exatlón México'? Filtran quién será eliminado este domingo 15 de marzo

Ciudad de México.- Se está cerca de que acabe la semana 24 en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para este domingo 15 de marzo del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a uno de sus atletas en la zona de riesgo, siendo vencido en el Duelo de Eliminación, ¿acaso será Ernesto Cazares el que salga?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero debido a que las reglas cambiaron, en esta semana 24, dado a que en la 23 los azules perdieron a Natali Brito, y en la 22, los rojos perdieron a Ella Bucio, ahora son los hombres de ambos equipos los que corren peligro.

Ahora, según los spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos van a vivir un momento sumamente tenso, debido a que aunque lograron dominar los dos primeros juegos en el Duelo por la Supervivencia el pasado viernes 13 de marzo de este 2026, al parecer, este domingo 15 de marzo será completamente diferente y serán los del equipo de Koke Guerrero los que se recuperen y se alcen en puntuación.

¡Mati y Kat salen al ruedo! Con la precisión que la caracteriza, 'Capitana Marvel' logra poner el marcador 5 a 3. #DueloDeEliminación#ExatlónMéxico EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfV4uj

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En cuanto a la eliminación, se dice que dado a que será un duelo mixto, de los azules van Ernesto, Adrián Leo, y de los rojos iría César Villaluz, generando que primero Leo y Cazares se enfrenten, siendo el atleta de parkour el que no pase y se deba enfrentar al rojo por su permanencia. En los últimos días, mucho se dijo que el hermano de Aristeo Cazares sería el eliminado, pero este domingo 15 de marzo, ahora se dice que será Villaluz el que sea el que se despida de su equipo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente sea una victoria roja, quedando un Duelo de Eliminación de puros azules y sea Ernesto el que salga.

Fuente: Tribuna del Yaqui