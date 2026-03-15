'Frankenstein' de Guillermo del Toro brilla en Premios Oscar 2026: Categorías en las que se llevó galardón

Los Ángeles, Estados Unidos.- A tan solo unos cuantos minutos de que ya estén en vivo los Premios Oscar 2026, de nueva cuenta tiene a Guillermo del Toro como uno de los más mencionados, pues su filme, Frankenstein, como ya era de esperarse, brilla con su éxito al ya haberse ganado varios galardones de las nueve categorías en las que fueron nominadas. Desgraciadamente, Jacob Elordi perdió como Mejor Actor de Reparto.

Después de todo un año de espera, y semanas de preparaciones, este 15 de marzo del 2026, se está realizando la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en el que varias de las categorías ya tienen a sus ganadores, como el de Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peinado, en el que para muchos ya era un hecho, fue para Frankenstein, que se espera se lleve al menos cinco estatuillas doradas.

Mejor diseño de vestuario

La neozelandesa, Kate Hawley, quien ha trabajado con Del Toro en producciones como La Cumbre Escarlata además de Frankenstein, recibió la estatuilla dorada de manos de Anne Wintour, la legendaria editora de la revista Vogue, y con gran cariño y orgullo, no dudo en agradecerle al cineasta tapatío por su apoyo en la producción.

Stitched for Oscar gold. Congratulations to Kate Hawley on winning Best Costume Design for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/SUgAX4AKap — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

Mejor maquillaje y peinado

Poco después, una vez más Frankenstein volvió a ganar una de sus nominaciones, y el equipo de maquillaje y peinado, formado por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, subieron al escenario para recibir el premio, agradeciendo a Elordi por ser tan paciente con el proceso, afirmando que tuvo que estar durante unas 400 horas esperando pacientemente a que culminaran las sesiones de maquillaje.

A monster of a transformation. Congratulations to Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey for winning the Oscar for Best Makeup and Hairstyling for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/rOwZT7thPm — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui