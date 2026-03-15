Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 16 de marzo de 2026: Aprovecha la energía del Sol en Piscis para iniciar la semana

Ciudad de México.- Este lunes 16 de marzo inicia con una energía renovada que invita a la reflexión y a establecer nuevas metas. Con el Sol en Piscis, tu intuición estará afinada, por lo que podrás percibir oportunidades que antes pasaban de largo. Nana Calistar señala que hoy es ideal para organizar ideas, planear la semana y poner en orden tus asuntos personales y laborales.

Mercurio retrógrado sigue activo, por lo que es posible que se generen confusiones o retrasos en la comunicación. La clave del día será la paciencia y tener claridad mental. Lee con atención en TRIBUNA y el mensaje que el Universo tiene para ti. Es momento de que te enfoques en cerrar ciclos, aprender de experiencias pasadas y no dejar que la prisa te nuble la visión.

Horóscopos hoy Nana Calistar lunes 16 de marzo de 2026

Aries

La semana comienza con fuerza, así que piensa dos veces antes de actuar. En el trabajo, podrían surgir oportunidades si sabes como aprovechar el momento. En el amor, un encuentro inesperado marcar un nuevo inicio.

Tauro

Tu atención se encuentra centrada en la estabilidad financiera y los planes a largo plazo. Es un buen día para reorganizar gastos o iniciar proyectos financieros. En el amor, alguien cerca de ti querrá aclarar sentimientos pendientes.

Géminis

La comunicación será un reto hoy; analísa lo que dices y pon atención a lo que tienen que decirte. Mercurio retrógrado puede traer confusiones, pero también nuevas enseñanzas de gran valor. En el amor, hablar con honestidad fortalecerán tus vínculos.

Cáncer

La sensibilidad que te caracteriza estará a flo de piel; es un buen momento para meditar y cuidar de ti mismo. Evita pensar en problemas del pasados. En el amor, un recuerdo del pasado te permitirá cerrar ciclos y avanzar a cosas nuevas que están por llegar.

Leo

Este día la creatividad y el liderazgo serán tu fuerte. Inicia ese proyecto que tenías pendiente, pon orden a tu entorno y a tus emociones. En el amor, alguien podría sorprenderte con gestos romanticos y de corazón.

Virgo

Tómate un respíro y organiza tus pendientes. Cuidar de tu salud mental debe ser la prioridad de hoy. No todo depende de ti, así que aprende a delegar y soltar. En el amor, un encuentro inesperado podría despertar nuevas emociones.

Libra

Este lunes es ideal para tomar decisiones que haz dejado de lado y que son de gran reelevancia para tu futuro. Confía en tu intuición y da pasos firmes. En el amor, dejar límites claros beneficiará tu relación.

Escorpio

Mantén la calma ante posibles malentendidos. Manten la cabeza fría y no te dejes llevar por las emociones. Este día, la prudencia será tu aliada. En el amor, tu carisma atraerá a alguien que valorará tu sinceridad.

Sagitario

Hoy es el día de organizar una nueva aventura o cambios en tu rutina. Aprovecha para visualizar metas y crear estrategias que te funcionen para lograrlo. En el amor, alguien de buena voluntad se acercará a ti.

Capricornio

La disciplina y la planificación serán tu fortaleza. Resuelve asuntos pendientes y avanza en tus metas. No dejes pasar más tiempo, y las cosas se irán acomodando a tu favor. En el amor, alguien mostrará señales claras de interés hacia ti.

Acuario

La creatividad y las ideas innovadoras estarán a la vista. Ha llegado el momento de demostrar de que estás hecho y expresar tu talento. En el amor, podrían surgir conversaciones que ayuden a cerrar ciclos de amores pasados.

Piscis

Con el Sol en tu signo, la intuición y la sensibilidad son tus mayores aliádos. Confía en tu instinto y prioriza tu bienestar mental. En el amor, tendrás la oportunidad de reconciliar o decidir cerrar una etapa.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA . Hasta mañana martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui

