Jimmy Kimmel arremete contra la BBC y lo compara con Corea del Norte en los Oscar 2026: "No hay libertad"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido presentador y comediante estadounidense, Jimmy Kimmel, acaba de volver al centro del escándalo, debido a que arremetió en contra de la BBC, canal de televisión ligada a la ABC para la que ha trabajado, recordando su suspensión en verano del 2025, comparándolo con Corea del Norte durante su participación en los Premios Oscar 2026.

Después varios meses de preparaciones y de espera con altas expectativas por el público, este 15 de marzo del 2026, se está realizando la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en el que Kimmel ha sido uno de los invitados para presentar al ganador de la categoría al Mejor Documental, en el que dio un discurso muy a su cómico estilo que causó risas, pero también reavivó una antigua polémica.

Esto debido a que mientras que estaba sobre el escenario, habló sobre la importancia de los documentales que daban voz a momentos críticos de la sociedad, como darle voz a la gente que ha perdido a seres amados en guerras o ataques armados en escuelas o lugares públicos, sin embargo, en ese momento, resaltó que esto se puede realizar gracias a la libertad de expresión, que en muchos lados no sabes valorar.

Aunque al inicio bromeó con que él no diría nada al respecto, poco después, mencionó que no sería capaz de exponer de esta manera a Corea del Norte y a la cadena de televisión para la que ha trabajado varias décadas, la BBC, afirmando que ambos comparten que no dejan a sus habitantes tener este importante derecho, reviviendo su polémica pasada.

Jimmy Kimmel announcing the winner for Best Documentary at the Oscars: "Oh man, is he gonna be mad his wife wasn’t nominated for this." pic.twitter.com/oR0BLGNPAQ — CONSEQUENCE (@consequence) March 16, 2026

¿Porqué está crítica reaviva su escándalo con la ABC?

Como se recordará, el pasado 10 de septiembre, Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA y figura prominente del movimiento conservador, fue asesinado durante un evento en la Universidad de Utah Valley, en Orem, Utah, y el 15 de septiembre, Jimmy abordó el caso en su monólogo, criticando la reacción del movimiento MAGA y del presidente Donald Trump: "Alcanzamos nuevos mínimos el fin de semana con la banda MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacar puntos políticos de ello".

Después de esto, el 17 de septiembre, ABC, propiedad de Disney, anunció la suspensión indefinida del programa de Kimmel por esta situación como castigo por esta burla. Como era de esperarse, muchos famosos, como Tom Hanks, Meryl Streep, Julia Louis-Dreyfus, Jennifer Aniston, Jamie Lee Curtis y otras 400 celebridades, se alzaron furiosos para denunciar censura y falta de libertad de expresión, promoviendo firmas para que se revocara la suspensión y regresaran a Kimmel. Después de miles de firmas y perder 4 millones de dólares, un par de días después, restablecieron al presentador.

Disney announces ‘Jimmy Kimmel Live!’ will return on Tuesday:



“Last Wednesday, we made the decision to suspend production on the show to avoid further inflaming a tense situation at an emotional moment for our country. It is a decision we made because we felt some of the… pic.twitter.com/llM6BDaRa0 — Pop Base (@PopBase) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui