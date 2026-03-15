Premios Oscar 2026

Lista COMPLETA de los ganadores de los Oscar 2026: Premios y sorpresas de la gala de cine

Conoce todos los ganadores de la edición 2026 de los premios Oscar, desde Mejor Película hasta las categorías técnicas y sorpresas de la gala

Lista COMPLETA de los ganadores de los Oscar 2026: Premios y sorpresas de la gala de cine
Conoce todos los ganadores de la edición 2026 de los premios Oscar Foto: Internet

Los Ángeles, California.- La ceremonia de los Oscar 2026 se llevó a cabo en Los Ángeles, California, reconociendo lo mejor de la industria cinematográfica. Actores, directores y producciones de todo el mundo fueron premiados, y en esta edición se destacaron tanto favoritos de la crítica como algunas sorpresas que emocionaron al público y a los asistentes en la alfombra roja.

MEJOR PELÍCULA

  • 'One Battle After Another'

MEJOR DIRECCIÓN

  • Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR ACTRIZ

  • Jessie Buckley, por 'Hamnet'.

MEJOR ACTOR

  • Michael B. Jordan, por 'Sinners'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

  • Amy Madigan, por 'Weapons'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

  • Sean Penn, por 'One Battle After Another'.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

  • Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

  • Ryan Coogler, por 'Sinners'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

  • Kate Hawley, por 'Frankenstein'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

  • Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

MEJOR BANDA SONORA

  • Ludwig Goransson, por 'Sinners'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

  • Kpop Demon Hunters

MEJOR FOTOGRAFÍA

  • Autumn Durald por 'Sinners'.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

  • 'Mr. Nobody Against Putin'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

  • 'All The Empty Rooms'

MEJOR MONTAJE

  • Andy Jurgensen , por 'One Battle After Another'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

  • Noruega, 'Sentimental Value'

MEJOR CANCIÓN

  • 'Golden', de 'Kpop Demon Hunters'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

  • Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'

MEJOR SONIDO

  • Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

  • Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'

MEJOR CASTING

  • Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'

Fuente: Tribuna del Yaqui

