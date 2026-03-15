Lista COMPLETA de los ganadores de los Oscar 2026: Premios y sorpresas de la gala de cine

Los Ángeles, California.- La ceremonia de los Oscar 2026 se llevó a cabo en Los Ángeles, California, reconociendo lo mejor de la industria cinematográfica. Actores, directores y producciones de todo el mundo fueron premiados, y en esta edición se destacaron tanto favoritos de la crítica como algunas sorpresas que emocionaron al público y a los asistentes en la alfombra roja.

MEJOR PELÍCULA

'One Battle After Another'

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por 'Hamnet'.

MEJOR ACTOR

Michael B. Jordan, por 'Sinners'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan, por 'Weapons'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn, por 'One Battle After Another'.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Ryan Coogler, por 'Sinners'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley, por 'Frankenstein'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

MEJOR BANDA SONORA

Ludwig Goransson, por 'Sinners'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Kpop Demon Hunters

MEJOR FOTOGRAFÍA

Autumn Durald por 'Sinners'.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

'Mr. Nobody Against Putin'

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

'All The Empty Rooms'

MEJOR MONTAJE

Andy Jurgensen , por 'One Battle After Another'

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Noruega, 'Sentimental Value'

MEJOR CANCIÓN

'Golden', de 'Kpop Demon Hunters'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'

MEJOR CASTING

Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'

Fuente: Tribuna del Yaqui