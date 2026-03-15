Lista COMPLETA de los ganadores de los Oscar 2026: Premios y sorpresas de la gala de cine

Los Ángeles, California.- La ceremonia de los Oscar 2026 se llevó a cabo en Los Ángeles, California, reconociendo lo mejor de la industria cinematográfica. Actores, directores y producciones de todo el mundo fueron premiados, y en esta edición se destacaron tanto favoritos de la crítica como algunas sorpresas que emocionaron al público y a los asistentes en la alfombra roja.
MEJOR PELÍCULA
- 'One Battle After Another'
MEJOR DIRECCIÓN
- Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.
MEJOR ACTRIZ
- Jessie Buckley, por 'Hamnet'.
MEJOR ACTOR
- Michael B. Jordan, por 'Sinners'.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Amy Madigan, por 'Weapons'.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Sean Penn, por 'One Battle After Another'.
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
- Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
- Ryan Coogler, por 'Sinners'
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- Kate Hawley, por 'Frankenstein'.
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.
MEJOR BANDA SONORA
- Ludwig Goransson, por 'Sinners'.
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- Kpop Demon Hunters
MEJOR FOTOGRAFÍA
- Autumn Durald por 'Sinners'.
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
- 'Mr. Nobody Against Putin'
MEJOR CORTO DOCUMENTAL
- 'All The Empty Rooms'
MEJOR MONTAJE
- Andy Jurgensen , por 'One Battle After Another'
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
- Noruega, 'Sentimental Value'
MEJOR CANCIÓN
- 'Golden', de 'Kpop Demon Hunters'.
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
- Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'
MEJOR SONIDO
- Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Free And Ash'
MEJOR CASTING
- Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'
