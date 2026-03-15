Mitzy Agüero y los otros mexicanos que ganaron en los Premios Oscar 2026 por 'Avatar: Fuego y Ceniza'

Los Ángeles, Estados Unidos.- De la nacida en Tepic, Nayarit, Mitzy Agüero, y la capitalina, Ivel Hernández, conoce a todos los mexicanos que están detrás de la narrativa técnica en el filme de Avatar: Fuego y Ceniza, por lo cual lograron ganar el galardón a Mejores Efectos Visuales este domingo 15 de marzo en la ceremonia de los Premios Oscar 2026.

Después de varios meses de una expectante espera, este domingo 15 de marzo del 2026, se ha realizado la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en el que el talento brilló y no solo por sus espectaculares 'looks' en la alfombra roja, sino por los galardones entregados, como fue el de Mejor Película, que se lo llevó Una Batalla Tras Otra, o el de Mejor Canción Original, que se llevó Golden, de Las Guerreras del K-Pop.

Otro de los premios más llamativos de la noche, fue el de los Mejores efectos visuales, debido a que la trilogía dirigida por James Cameron, se ha llevado por tercera ocasión consecutiva este premio, haciendo historia, ya que en los 2000's, con el primer lanzamiento de Avatar, arrasó en los premios de La Academia, siendo este uno de ellos, en su segunda entrega, aunque no se llevó todas sus nominaciones, los efectos visuales sí fue uno de ellos, por lo que ahora, con Fuego y Ceniza, se corona como el primer filme en llevarse en tres ocasiones consecutivas este galardón.

uD83CuDFACuD83CuDF0B “Avatar: Fuego y ceniza” triunfa en efectos visuales



La cinta fue reconocida con el Oscar a Mejores Efectos Visuales, gracias al trabajo de Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett. pic.twitter.com/FK0Z6xCpA2 — Todo Puebla (@TodoPuebla) March 16, 2026

Pero, además de hacer historia con este multihonor, también ha llamado la atención que en esta tercera entrega, detrás del equipo de WETA, empresa de animación neozelandesa detrás de este largometraje, existen tres mexicanos, como Mitzy, que estuvo detrás del lighting tecnhical director, Ivel Hernández en efectos visuales y por último, Luis Iván Aguilar, que también se desempeñó en efectos visuales.

Cabe mencionar que Hernández fue la encargada de perfeccionar las texturas y los efectos de fuego y ceniza que resaltaron como parte de la narrativa al interior del exitoso filme, que también estuvo nominada para ganar el galardón por Mejor Diseño de Vestuario.

Al igual que en los BAFTAs, AVATAR: FIRE AND ASH se lleva el Oscar a los Mejores Efectos Visuales.



Un reconocimiento al trabajo de Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett.



Oficialmente, toda la trilogía ha ganado este premio. #Oscars

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Fuente: Tribuna del Yaqui