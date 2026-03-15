Oscars 2026: Dr. Simi también se hará presente en la gran noche del cine en Hollywood

Los Ángeles, California. - Esta noche de domingo 15 de marzo de 2026 se llevará a cabo uno de los eventos más esperados que son ni más ni menos que los Premios Oscar, además en las últimas horas han salido varias sorpresas como que estará como invitado especial el Dr. Simi, la famosa botarga mexicana formará parte de este espectáculo y aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber.

La razón de la asistencia de este personaje es porque algunos productos de Farmacias Similares se incluirán en el concepto Everyone Wins Nominee Gift Bag, mismo que tiene como propósito entregar bolsas de regalo a 25 nominados e invitados especiales. La empresa de marketing de entretenimiento Distinctive Assets son los responsables y el valor aproximado del presente es de casi 320 mil dólares.

¿Qué incluyen las bolsas de regalo?

En el interior se encontrarán multivitamínicos, suplementos masticables, llaveros y evidentemente muñecos con la imagen del Dr. Simi. Asimismo, abarca viajes de lujo en Playa Hermosa, Costa Rica, Finlandia, tratamientos estéticos, productos de alta gama, lipoescultura, un bono para un servicio de spa y hasta servicio dental con blanqueamiento en una exclusiva clínica en Beverly Hills.

Captura de pantalla

Precisamente, Lash Fary, creador de la bolsa de regalos, dijo que esto funciona como un "premio de consolación" para todos aquellos que se vayan a sus hogares sin un Oscar e hizo hincapié en que es la oportunidad ideal para conozcan nuevos lugares viajando. Es necesario agregar que Dr. Simi cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama y en fechas recientes inauguró una tienda de productos vinculados con el peluche.

#Tendencias | #Oscars2026 : Estos serán algunos de los números musicales que pondrán ritmo a la ceremonia uD83EuDD29uD83CuDFB6https://t.co/lkprhsraxQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Cabe señalar que se espera aparezca el icónico personaje cerca de la alfombra roja de los Premios Oscar. Ahora bien, centrándonos en las celebridades ya están ahí Jessie Buckley, Barbie Ferreira, Chase Infiniti de One Battle After Another, Bella Thorne, Mason Thames de Cómo Entrenar a tu Dragón y demás en la edición 98 que se celebra en el Dolby Theatre en Hollywood, California.

Fuente: Tribuna del Yaqui