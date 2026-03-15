Oscars 2026: Estos serán algunos de los números musicales que pondrán ritmo a la ceremonia

Los Ángeles, California. - Este domingo 15 de marzo de 2026 se llevará a cabo la ceremonia número 98 de los Premios Oscar. Además, como todos los años, se esperan varias sorpresas y también información que desde hace días comenzó a circular, como que la gala será conducida por Conan O’Brien y, por supuesto, los números musicales que podrán disfrutar desde sus hogares quienes elijan ver este evento que celebra al cine.

La presentación más representativa es la que ha dado de qué hablar desde que se estrenó la cinta KPop Demon Hunters, la cual ya posee muchos fans alrededor del mundo. De tal forma que Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami cantarán la canción nominada al Oscar Golden, misma que se volvió tendencia en redes sociales. Asimismo, se hará un tributo a Sinners con la presentación del tema nominado I Lied To You, encabezado por Miles Caton y Raphael Saadiq.

Según información extraoficial, no será un show común porque incluirá una mezcla de instrumentistas tradicionales coreanos y danza contemporánea. No olvidemos que precisamente en la película se incluye este elemento que forma parte de la cultura de su nación. Además, es fundamental añadir que la canción de Las guerreras K-pop ya obtuvo reconocimientos por Mejor Canción en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro.

'Sinners'

De hecho, hace unos días Netflix anunció oficialmente que están preparando una secuela de esta cinta animada que se volvió un fenómeno global. Por lo tanto, ahora sabemos que habrá mucho más de esta historia que tiene como protagonistas a Rumi, Mira y Zoey, las integrantes del grupo HUNTR/X, unas jóvenes que dividen sus vidas entre estrellas del K-pop y combatientes de demonios.

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"Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos construido y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el comienzo", aseveró Maggie Kang, directora de la película, cuya próxima entrega estará escrita y dirigida por ella y Chris Appelhans.

Fuente: Tribuna del Yaqui