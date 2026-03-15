Oscars 2026: Kevin O’Leary sale en defensa de Timothée Chalamet y apuesta mil dólares por él

Los Ángeles, California. - Como te hemos informado en TRIBUNA, esta será la noche más importante para el cine de Hollywood, pues se lleva a cabo la 98.ª edición de los Premios Oscar. Sin embargo, hay algunos temas que han causado controversia en las últimas semanas y uno de los más polémicos fueron las declaraciones del talentoso actor estadounidense Timothée Chalamet.

Antes que nada, recordemos que el nominado al Oscar a Mejor Actor por su papel en la película Marty Supreme sostuvo una charla con Matthew McConaughey, donde realizó algunos señalamientos sobre el ballet y la ópera que no fueron bien recibidos por parte del gremio, ya que dio a entender que actualmente a nadie le interesaban estas disciplinas. Esto provocó críticas inmediatas de figuras como Isaac Hernández, Megan Fairchild y la Ópera de París.

¿Cómo lo defendió Kevin O’Leary?

La personalidad de la televisión canadiense Kevin O’Leary fue entrevistada en la alfombra roja y, muy a su estilo, defendió al actual novio de Kylie Jenner, pues dejó en claro que la votación para los premios terminó antes de que iniciara toda la polémica. En una parte de la conversación compartió que él apostó mil dólares a su favor en la plataforma Kalshi, sitio que se caracteriza por predecir qué famoso saldrá vencedor.

Timothée Chalamet

"El chico es estupendo. Se llevó una mala fama con eso. Además, les dio mucha promoción a las casas de ópera y al ballet", destacó sobre la celebridad que en el pasado formó parte del elenco de la aclamada película Little Women (2019). De igual manera, el empresario se animó a hablar de su debut en el cine, mencionando durante la conversación a la exactriz de Marvel Gwyneth Paltrow y al propio Timothée Chalamet.

#Tendencias | ¡La noche más importante del cine ya comenzó! Sigue con Tribuna Sonora el MINUTO A MINUTO de los Premios #Oscar2026 uD83DuDC4FuD83CuDFAC



Haz clic aquí para ver uD83DuDC49 https://t.co/I2wyrKMalz pic.twitter.com/j7rRiVOivW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Acerca de su incursión en el mundo de las películas, primero aclaró que su representante estaba inseguro sobre su participación en Marty Supreme, pues consideraba que ese proyecto no era lo suyo. "Siempre pienso que hay que salir de la zona de confort para ejercitar el cerebro. Me lo pasé muy bien. Incluso mi agente me dijo: 'No lo hagas, no sabes actuar'. Yo respondí: '¿Por qué no intentarlo?' Ahora quiero hacer al menos una película al año", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui