Premios Oscar 2026: Este fue el filme que ganó la estatuilla dorada a Mejor Película que impactó a todos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de casi cinco horas de esperada, finalmente los Premios Oscar 2026 han llegado a su final y este fue el filme que ganó la estatuilla dorado, y que dejó impactados a todos ante lo inesperado del anuncio, a Mejor Película. Entre las nominaciones, aunque era una de las fuertes, en encuestas en redes sociales dejan en claro que muy pocos lo consideraban una posibilidad.

Después varios meses de preparaciones y de espera con altas expectativas por el público, este 15 de marzo del 2026, se ha realizado la 98ª edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, en el que finalmente se han desvelado los premios más esperado, como lo fue a Mejor Actor, en el que el reconocido actor, Michael B. Jordan, se llevó el galardón.

De la misma manera, otra categoría sumamente esperada fue la de Mejor Película, en la que se esperaba que fuera Sinner o Marty Supreme, las que se llevaran el galardón, pero, para sorpresa de muchos, fue el filme Una Batalla Tras Otra la que se llevó este honor, la cual contó con la dirección del ya galardonado y multinominado, Paul Thomas Anderson, que se dijo sumamente agradecido por este honor.

Las 4 últimas ganadoras del Oscar a la Mejor Película. pic.twitter.com/oOlSNVfaX9 — Carla ? (@shannonlada) March 16, 2026

¿De qué trata la película ganadora?

El filme que es protagonizado por Leonardo DiCaprio, trata sobre el personaje de 'Bob Ferguson', que es un revolucionario fracasado, adicto y paranoico, el cual sobrevive desconectado de la realidad con su hija, 'Willa', interpretada por Chase Infiniti, la cual desaparece de la nada y el exradical hará todo por encontrarla mientras lidia con las consecuencias de su pasado. Otros artistas presentes son Sean Penn y Teyana Taylor.

Además de ganar a Mejor Película, Una Batalla Tras Otras, también se ha llevado un galardón como Mejor Guion Adaptado, Mejor Casting, Mejor Director, que fue Paul Thomas Anderson y Mejor Actor de Reparto, que fue alzado por el reconocido actor, Sean Penn, que dio vida a Steven J. Lockjaw.

El Director de "Una batalla tras otra" se lleva el Oscar y cumple su sueño que soñó desde niño y esta noche hace historia. uD83CuDFACuD83DuDE0EuD83CuDF7F#ElOscarEs #PremiosOscar

EN VIVO AHORA uD83DuDC49 https://t.co/ce4GxnvuRW pic.twitter.com/5QFfWEplA9 — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui