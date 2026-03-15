Revelan la verdadera razón por la que la actriz Elle Fanning creó un perfil en una plataforma para adultos

Los Ángeles, California. - Hace unos días, durante el estreno de la miniserie Margo’s Got Money Troubles, la reconocida actriz estadounidense Elle Fanning confesó algo que sorprendió a más de uno. Esto sucedió en el SXSW Film & TV Festival, celebrado el 12 de marzo de 2026, cuando platicó con la revista People y mencionó que se había creado una cuenta en nada menos que una plataforma de contenido para adultos.

Evidentemente, esto provocó gran sorpresa entre los internautas, quienes en las últimas horas han malinterpretado de alguna manera esta revelación. Sin embargo, la verdad es mucho más sencilla: la estrella de Hollywood se unió a la plataforma únicamente para investigar su funcionamiento, ya que su personaje es una joven llamada Margo Millet, que atraviesa una fuerte crisis personal y económica al quedar embarazada y abandonar la universidad.

Debido a lo anterior, la protagonista toma una difícil decisión y se adentra en la creación de contenido como una manera de sostenerse económicamente. Por lo tanto, como la hermana de Dakota Fanning explicó al medio antes citado, no poseía suficiente información sobre este portal, así que terminó con un perfil que ayudara a guiar a los guionistas y a ella misma para conocer mejor el sitio web.

Elle Fanning

"Obviamente, soy usuaria de Instagram y de TikTok. Tuve que mirar eso", puntualizó, dejando en claro que hasta el momento no estaba familiarizada con la red conocida por difundir material para adultos. "También tuvimos que adentrarnos un poco. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para que pudiera revisar cómo es el sitio web", destacó la popular celebridad de grandes películas.

Un poco sobre este nuevo proyecto

Cabe resaltar que la historia forma parte de la novela publicada en 2024 por la escritora Rufi Thorpe, misma que se centra en el trabajo digital y en las nuevas maneras de generar ingresos a través de internet. El elenco está compuesto por grandes personalidades del medio artístico, como Nicole Kidman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.

Fuente: Tribuna del Yaqui